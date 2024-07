O corpo de Jay Slater foi encontrado nesta semana. O jovem britânico desapareceu em Tenerife, na Espanha, em 17 de junho, depois de uma rave. Pertences e roupas do adolescentes foram encontrados ao lado do corpo. O desaparecimento do jovem de 19 anos dividiu a internet por ter ele ter sido condenado por agressão a outro adolescente, em 2021.





O corpo de Jay Slater tinha múltiplos ferimentos, que, segundo as autoridades, são condizentes aos de uma queda em uma área rochosa. A Guarda Civil Espanhola disse que essa é a possível causa da morte. A identidade foi confirmada por meio de impressões digitais.





“Depois de 29 dias constantes de buscas, o corpo sem vida do jovem foi encontrado na área de Masca. A descoberta foi possível graças à busca incansável e discreta realizada pela Guarda Civil ao longo destes 29 dias”, disse a Guarda Civil em comunicado.









A mãe do rapaz, Debbie Duncan, disse que esse era o pior cenário possível. “Eu simplesmente não consigo acreditar. Estamos aqui com a equipe da embaixada esperando por uma atualização e agora ela chegou: a pior notícia”, declarou nas redes sociais.





A família ainda está na ilha espanhola e pretende levar os restos mortais de Jay para o Reino Unido. O dinheiro que foi arrecadado na vaquinha do site GoFundMe deve ser destinado a isso. “Estamos trabalhando com agências para organizar a repatriação de Jay para o Reino Unido e os fundos restantes, juntamente com quaisquer doações futuras, serão usados para ajudar com isso, se necessário, e para pagar os custos do funeral de Jay em casa. Queremos dar ao nosso garoto a despedida que ele merece, então, por favor, continuem compartilhando e apoiando nossa arrecadação de fundos da maneira que puderem”, pediu.









A instituição de apoio para famílias de desaparecidos LBT Global afirmou que está trabalhando para fazer o translado do corpo. A família de Jay Slater deixou uma série de mensagens comoventes perto da área onde o corpo do jovem foi encontrado. Uma foi deixada ao lado de uma única rosa e dizia: "Te amo, irmãozinho. Nunca em um milhão de anos pensei que diria isso. Vou cuidar da mamãe e do papai."

Outra foi amarrada com uma fita azul: "Para meu filho. Com amor, papai, sempre."





Relembre o caso

Jay Slater desapareceu em Tenerife, na Espanha, após perder um ônibus, em 17 de junho. Ele estava de férias com os amigos e participou da festa New Rave Generation no dia anterior ao seu desaparecimento.









Em agosto de 2023, Jay foi condenado por desordem violenta após ferir o adolescente Tom Hilton, que tinha 17 anos na época. A pena foi de 18 meses e 25 dias de atividades de reabilitação e 150 horas de trabalho não remunerado.







De acordo com a Justiça local, em 2021, Jay fazia parte de uma gangue de oito pessoas que chegou a partir o crânio de Tom durante um ataque com facão e machado. Após o desaparecimento, a agressão voltou à tona, com pessoas apontando que a situação é fruto da índole de Slater. Ele também foi associado ao uso e venda de drogas.