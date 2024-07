O Rei Charles III disse, na última quarta-feira (17/7), que o Reino Unido vai apresentar um projeto de lei que aumenta progressivamente a idade mínima para comprar cigarros no país. Com isso, pessoas nascidas a partir de 1º de janeiro de 2009 nunca terão idade mínima para comprar tabaco legalmente. A medida tenta barrar o tabagismo no país.





“Será apresentado um projeto de lei para aumentar progressivamente a idade em que as pessoas podem comprar cigarros e impor limites à venda e comercialização de vapes. Meus ministros também legislarão para restringir a publicidade de junk food para crianças, juntamente com a venda de bebidas energéticas com alto teor de cafeína para crianças”, declarou.





A expectativa é que a lei entre em vigor até 2027. A partir desse ano, a idade mínima, que hoje é de 18 anos, passará a ser 19, aumentando novamente nos anos consecutivos. Em 2024, as pessoas que estarão sempre proibidas hoje têm 14 anos ou menos.





O Partido Trabalhista também promete que os hospitais do país integrem intervenções de “exclusão” do tabagismo nos cuidados de rotina. Segundo a Cancer Research UK, existem 6,4 milhões de fumantes no Reino Unido. Desses, 885 mil têm entre 16 e 24 anos. Além disso, as doenças relacionadas ao tabagismo custam £ 2,4 bilhões (mais de R$ 17 bilhões) anuais à Grã-Bretanha.

E os vapes?

Atualmente, os cigarros eletrônicos são permitidos no Reino Unido, não havendo restrições para seu consumo em áreas públicas. No entanto, há uma preocupação de que as crianças fiquem viciadas em nicotina através da vapes, depois de serem atraídas por embalagens brilhantes e sabores doces.





Segundo o Partido Trabalhista, 8% dos estudantes das escolas de Londres têm um “grande problema” com os cigarros eletrônicos. A proposta é que seja proibido que os produtos tenham qualquer atrativo para crianças, incluindo embalagens. No entanto, o discurso do rei não fala em proibição total dos vapes.





A última regulação antitabagista do governo britânico foi em 2007, que aumentou a idade mínima para consumo de 16 para 18 anos. Além disso, estabeleceu algumas proibições: não é permitido fumar em pubs, restaurantes, boates, locais de trabalho e veículos de trabalho (como táxi e transporte público).