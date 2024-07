No Brasil, bancos como o Bradesco apresentam instabilidade no acesso dos usuários

Nesta sexta-feira (19/7), um apagão cibernético afeta diversos serviços em todo o mundo. Isso porque a empresa de segurança digital, Crowdstrike, apresentou problemas na atualização, o que causou um movimento em cadeia de instabilidades no software da Microsoft, da Windows. O erro provocou instabilidades em serviços de telecomunicação, aviação, hospitalares e de bancos em todo o mundo, inclusive no Brasil.

No entanto, esta não é a primeira vez que um apagão global afeta os serviços. Nas últimas décadas, três apagões tecnológicos tiveram alcance global, causando impactos na vida cotidiana das pessoas. Antes do atual, o último foi há apenas um ano.

Em dezembro de 2008 aconteceu o primeiro apagão com impacto em várias regiões do mundo. Na situação, conhecida como "Apagão da Internet", um corte de três cabos submarinos sob o Mar Mediterrâneo prejudicou serviços de telefonia internacional.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o incidente causou impedimentos nas telecomunicações da Zambia à Índia e Taiwan. No Egito, foi reduzida em cerca de 80% a capacidade do tráfego na internet, enquanto usuários do Paquistão reportaram que o acesso à internet era quase inexistente.

Apagão global: aeroporto de Confins tem voos atrasados

Já em outubro de 2016, um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS) foi responsável pela derrubada, em grande escala, de plataformas de compra como a Amazon e pagamento on-line PayPal. As plataformas da Amazon, Netflix, Twitter, e as de canais de comunicação como CNN, The Guardian e People.

De acordo com a empresa Dyn, que administra o tráfego virtual, a situação foi causada por um ataque cibernético, e impediu que os usuários fossem impossibilitados de acessar os sites durante duas horas. No entanto, três horas depois da reconexão, os usuários voltaram a perceber instabilidades, que foram resolvidas horas depois.

Apagão cibernético: ações da Crowdstrike caem na Bolsa de Nova York

Mais recentemente, em junho de 2023, aconteceu o outra instabilidade envolvendo a Microsoft. Todos os aplicativos vinculados à empresa, como os do Pacote Office, incluindo o Teams e o Outlook, apresentavam lentidão ou inacessibilidade para os usuários.

No X (à época Twitter), o grupo americano justificou que a falha foi causada por "problemas na configuração de rede". Durante horas, a instabilidade afetou corporações de todo o globo, principalmente as que dependiam exclusivamente dos meios da Microsoft para comunicação interna.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais