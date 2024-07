SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um post atribuído à princesa de Dubai, Mahra Bint Mohammed, no Instagram anunciou o divórcio dela com o milionário Mana Al Maktoum.





Princesa afirmou que marido estava "ocupado com outras companhias". A publicação foi feita nessa quarta-feira (17).





Repetição da frase "eu me divorcio de você" pode ter relação com religião. A fala de Mahra lembra o "talaq", prática que para alguns muçulmanos dá aos homens direito de se separar das mulheres após dizer "eu me divorcio de você" três vezes. O talaq, que não consta no Alcorão, é banido em algumas nações islâmicas, inclusive nos Emirados Árabes Unidos.





Mahra é filha do sheik de Dubai, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Ela e o marido, que são primos, são ativos nas redes sociais. Apesar de compartilharem imagens do casamento e da lua de mel após a união, eles não têm publicações recentes juntos nas redes.





Casamento luxuoso ocorreu há pouco mais de um ano. Os dois tiveram o primeiro filho há pouco mais de dois meses, informou o canal britânico BBC.





Sheik de Dubai não se pronunciou sobre situação até o momento. O marido de Mahra também não deu declaração oficial sobre o assunto.