Thomas Matthew Crooks, jovem de 20 anos que atingiu Donald Trump durante um comício no sábado (13/7), fez parte de um comercial da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. O vídeo foi gravado em 2022 e recuperado pelos internautas.





O anúncio de 30 segundos foi filmado na Bethel Park High School, escola onde se formou em 2022. A BlackRock informou que o jovem aparecia ao fundo do comercial junto com colegas de classe e não foi remunerado por sua participação. A BlackRock tirou o vídeo de circulação.

"Em 2022, veiculamos um anúncio apresentando um professor da Bethel Park High School, no qual vários alunos não remunerados apareceram brevemente em segundo plano, incluindo Thomas Matthew Crooks", informou em comunicado.





A empresa ainda repudiou o ataque. “A tentativa de assassinato do ex-presidente Trump é abominável. Estamos gratos que o ex-presidente Trump não foi gravemente ferido e pensando em todos os espectadores e vítimas inocentes deste ato terrível", diz o texto.





Thomas foi um dos alunos que receberam um incentivo, da empresa, o National Math & Science Initiative Star Awards. Thomas Matthew Crooks foi baleado e morto pelo Serviço Secreto americano momentos depois de atirar em direção a Trump.





Um espectador do comício morreu, e outro ficou gravemente ferido. Os tiros foram disparados de fora do perímetro de segurança do local