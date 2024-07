Quem é JD Vance, o jovem senador de origem operária escolhido por Trump como vice

O ex-pesidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15/07) o nome do senador JD Vance como seu candidado a vice para as eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024.

O anúncio foi feito por meio do perfil de Trump na rede social Truth Social, pouco antes da participação do ex-presidente na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Estado de Wisconsin.

Nascido James David Bowman em Middletown, Estado de Ohio, Vance tem 39 anos e vem de uma família branca de classe trabalhadora, em sua maioria descendente de escoceses-irlandeses.

Ele foi criado pelos avós maternos na próspera região exploradora de carvão de Apalaches, que agora é uma das áreas mais pobres do país.

Logo após o atentado contra Donald Trump num comício na Pensilvânia, no sábado (13/7), JD Vance afirmou que a retórica da campanha do presidente Joe Biden "levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump".

"A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser detido a todo custo", postou nas redes sociais o senador de Ohio.

Biden condenou o ataque contra Trump e disse que era preciso "baixar a temperatura" da política no país.