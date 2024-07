crédito: Bethel Park School District via 'The Los Angeles Times'

Thomas Matthew Crooks, jovem de 20 anos que atingiu Donald Trump durante um comício no sábado (13/7), foi rejeitado no clube de tiro da escola em que estudava por ser ruim de mira. Segundo a TV ABC News, o jovem fez teste para integrar o time de rifle da Bethel Park High School, onde se formou em 2022. Mas, de acordo com o capitão da equipe, ele era um péssimo atirador.





Jonathan Myers, que fazia parte do time na época, chamou Thomas de ruim e perigoso. “Ele não apenas não entrou para o time, como foi convidado a não voltar porque o quão ruim ele era, era considerado perigoso", disse.











"Ele fez um teste. E foi um atirador tão comicamente ruim que não conseguiu entrar no time e saiu após o primeiro dia", contou Jameson Murphy, colega de time. Ele relatou ao NY Post que Thomas chegou a errar um alvo que estava há seis metros, distância considerada curta.





Jameson narrou que uma vez Thomas atirou da sétima pista (a mais próxima do lado direito da pista de tiro) e atingiu a parede esquerda, errando todos os alvos. Ele ainda contou que o colega fazia piadas inapropriadas.











"Percebemos algumas coisas que Thomas disse e como ele interagia com outras pessoas. Ele disse algumas coisas que foram um tanto preocupantes", disse um colega de classe não identificado. "Ele fez algumas piadas grosseiras que não eram apropriadas quando há armas de fogo no ambiente escolar", acrescentou outro.





Thomas Matthew Crooks foi baleado e morto pelo Serviço Secreto americano momentos depois de atirar em direção a Trump. Ele atingiu o ex-presidente na orelha e atingiu um republicano que acompanhava o comício.