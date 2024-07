Primeiro gritos, depois empurrões. Assim que o curral é aberto, centenas de garimpeiros artesanais debandam e correm sobre montanhas de resíduos de uma empresa multinacional de mineração de esmeraldas em busca de uma pedra preciosa que os tirará da pobreza na Colômbia.

A 200 quilômetros de Bogotá, no sopé da cordilheira oriental dos Andes, fica o município de Muzo, conhecido como a capital mundial da esmeralda.

Filas quilométricas se acumulam desde as 3h da manhã ao lado de "la voladora", uma jaula onde a americana Esmeraldas Mining Services (EMS) deixa toneladas de terra descartadas de sua produção.

Miguel Hernández, de 72 anos, espera a sua vez. "Que o nosso Santo Pai me dê um presente para eu comprar uma casinha. (...) É o que mais quero", diz à AFP, segurando a bengala.

Os "guaqueros" ou caçadores de tesouros avançam, com sacos e pás, para selecionar porções de terra que depois filtram em um riacho próximo, na esperança de encontrar uma esmeralda entre os restos da multinacional.

As associações locais de guaqueros, com autorização da EMS, organizam a logística da jaula e dividem os interessados em grupos de homens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

"Eu não entro porque as pessoas lá dentro são terríveis. Elas te agarram, te derrubam, te pisoteiam", conta María Rodríguez, de 58 anos, que esperava pelo marido do lado de fora de "la voladora".

A cena se repete várias vezes por mês no centro da Colômbia, um dos maiores produtores mundiais desta pedra, que em 2022 representou exportações de 122 milhões de dólares (valor em cerca de 655,5 milhões de reais na cotação atual), segundo a Federação Nacional de Esmeraldas.

Após cerca de quatro horas de buscas, os garimpeiros terminam o dia com o rosto sujo e, em geral, de mãos vazias.

- Febre verde -

Eles vêm de todos os lugares. Para a prefeita de Muzo, Ximena Castañeda, “a mineração causa um problema muito delicado porque as pessoas vivem sempre na expectativa de um dia serem milionárias” em um país onde a pobreza atinge 37% da população. Ele garante que muitos guaqueros vivem na pobreza.

Migrantes venezuelanos que fugiram da crise no seu país e pessoas de outras áreas da Colômbia estabeleceram-se lá com o sonho de obter alguma centelha verde.

“Alguns conseguem fazer dinheiro, outros nunca”, acrescenta a líder do município de 9 mil habitantes. Sua administração aposta na agricultura e no turismo para diversificar a economia.

Os negócios proliferam em torno de "la voladora". Os vendedores de comida, cerveja e utensílios ganham lucros equivalentes a cerca de 5 mil dólares por dia (valor em cerca de 27 mil reais na cotação atual), segundo as associações.

Félix Osorio, de 72 anos e com deficiência visual, sonha em "viver uma velhice mais tranquila".

"Este é um trabalho de paciência, perseverança e insistência", explica.

Os garimpeiros também tentam a sorte em antigos poços abandonados ou entre as terras retiradas deixadas pelas antigas extrações de esmeraldas da região, quando era usada a dinamite.

"Estou aqui na mina há 30 anos e já saíram esmeraldas. (...) Mas a cada dia fica mais difícil", diz Gilberto Cifuentes, de 54 anos.

Ao fundo, dezenas de casas improvisadas feitas de madeira e latas ladeiam o rio.

- "É difícil" -

Muzo é um paraíso do ouro verde, mas a grande fatia do bolo permanece nas mãos de empresas mineradoras multinacionais ou de poderosas famílias detentoras de esmeraldas.

Steven Ariza, de 35 anos, preside a Associação do Comitê Comunitário de Guaqueros Intermunicipal de Muzo desde que seu antecessor foi morto a tiros em 2022, lembra a dirigente.

Eles gostariam que a EMS contratasse mais pessoas da cidade, adquirisse suprimentos locais e investisse em uma região atingida pela violência, explica.

Desde a década de 1980, as rivalidades entre proprietários de esmeraldas desencadearam uma "guerra verde" que deixou milhares de mortos no departamento de Boyacá.

Muzo era então “uma área sem Deus ou lei”, diz o historiador Petrit Baquero. Então Víctor Carranza (1935-2013), conhecido como “o czar das esmeraldas”, impôs um monopólio. Segundo relatórios da Inteligência, o apoio de grupos paramilitares e traficantes de drogas intensificou o conflito.

Em visitas turísticas regulares às minas, Steven Medina mostra aos compradores estrangeiros a realidade por trás das pedras, que acabam principalmente nos Estados Unidos e na Europa.

“As pessoas precisam de muita ajuda” em Muzo, reconhece o jovem de 24 anos.

A EMS, que não respondeu aos pedidos da AFP, tem uma fundação com projetos sociais na região.

Gilberto Cifuentes admite que é hora de procurar um emprego melhor em outro lugar, depois de décadas de dificuldades.

“Mas você estabelece prazos e prazos (...) bom, você não quer sair de mãos vazias”, acrescenta.

Porque “ser guaquero é difícil, mas também tem as suas vantagens” e essa incerteza tem sido o seu combustível, confessa resignado.

