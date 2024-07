Imagens impressionantes circulam nas redes sociais mostrando o buraco gigantesco que se abriu no meio de uma rodovia em Xian, no norte da China, na última segunda-feira. A região recentemente foi afetada por muitas chuvas. No local, trabalhadores escavavam em uma obra de metrô à noite. Após o término do trabalho, uma onda de água e areia atingiu a construção.





Na madrugada de 1º de julho, o monitoramento detectou uma alteração no local. A polícia impediu o tráfego na hora - por volta das 5h50 da manhã. Mais tarde, às 8h, parte da estrada finalmente cedeu, abrindo um grande buraco, mesmo com medidas para minimizar os danos. Os vídeos mostram um momento em que o concreto se rompe e quase lança um carro no precipício.









Os serviços de água e gás também foram desligados, para evitar desastres secundários. Os residentes de edifícios próximos, incluindo 353 famílias e mais de 800 pessoas de cinco edifícios, foram evacuados com segurança. Ninguém ficou ferido.





Na sequência, começaram os reparos de emergência no local do colapso, com equipes preenchendo o buraco com concreto e monitorando novos afundamentos. Uma investigação aprofundada sobre a causa do acidente também está em andamento.