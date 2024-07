Um encontro religioso na cidade de Hathras, na Índia, terminou com 107 pessoas mortas por esmagamento nesta terça-feira (2/7), conforme informações da imprensa local. Outras 150 pessoas foram feridas e encaminhadas a hospitais. A celebração havia se encerrado, quando um tumulto começou, gerando correria.







O caso aconteceu no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, com mais de 200 milhões de habitantes. Segundo a imprensa local, o evento celebrava a presença de um líder religioso hindu no local. A debandada ocorreu quando os participantes correram para deixar o evento.











Os relatórios iniciais sugeriram que mais de 15 mil pessoas se reuniram para o evento, que teve permissão para receber cerca de 5 mil. "O incidente aconteceu devido à superlotação no momento em que as pessoas tentavam deixar o local", disse o prefeito Ashish Kumar.





Vídeos nas redes sociais mostraram corpos empilhados no chão em frente a um hospital local. A imprensa afirma que os hospitais da região não dão conta da demanda e alguns atendimentos estão sendo realizados no chão.











À emissora India Today, uma testemunha não identificada disse que havia apenas uma saída estreita no local. “Enquanto tentávamos sair em direção a um campo, de repente começou uma comoção e não sabíamos o que fazer”, relatou.





Outro sobrevivente, Jyoti, disse que a debandada ocorreu assim que o evento terminou. “Não havia saída e as pessoas estavam caindo umas sobre as outras”, lembrou.





O ministro da defesa do país, Rajnath Singh, descreveu o incidente como “extremamente doloroso”. “Minhas mais profundas condolências às famílias enlutadas daqueles que perderam seus entes queridos neste acidente”, publicou no X.









“Além disso, desejo a rápida recuperação de todos os feridos. Sob a supervisão do governo do estado, a administração local está prestando toda a ajuda possível a todas as vítimas”, desejou.





Esse tipo de acidente é considerado comum na Índia. Em 2016, 112 pessoas morreram em uma explosão de fogos de artifício em um templo onde se celebrava o ano novo hindu. Em 2013, peregrinos que visitavam um templo para um popular festival hindu se atropelaram, temendo que uma ponte desabasse. Pelo menos 115 morreram esmagados ou com a queda no rio. Em 2011, mais de 100 pessoas morreram esmagadas em um festival religioso no sul do país.