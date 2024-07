O papa Francisco aprovou nesta segunda-feira (1°/7) a canonização de Carlo Acutis, adolescente italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, em decorrência de uma leucemia. O processo que decidia se o jovem seria ou não considerado santo contou com a votação de um grupo de cardeais convocados pelo sumo pontífice. A data da cerimônia de canonização ainda não foi divulgada, mas deve ocorrer em 2025.







Carlo morreu em 2006 e será o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Ele era conhecido por usar os seus conhecimentos de informática para professar sua fé, ganhando a alcunha de “influencer de Deus”. Com seguidores devotos em todo o mundo, o santo de calça jeans e tênis All Star é visto como uma forma de conectar a Igreja Católica com as novas gerações.





Para o processo de canonização, é preciso que os candidatos tenham dois milagres atribuídos a eles, com suposta “ocorrência sobrenatural”, comprovada após análises aprofundadas. O segundo milagre foi atribuído ao santo em maio de 2024, faltando apenas o reconhecimento dos cardeais e posterior anúncio do papa.







O processo se encerra na cerimônia de canonização, em que Carlo se tornará formalmente santo. Com isso, ele poderá ser homenageado em todo o mundo, nomeando paróquias e escolas, com uma data anual em comemoração ao seu legado. A cerimônia deve ocorrer na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, e presidida por Francisco.

Quem é Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em Londres, Inglaterra, em 1991. Assim como vários garotos da sua idade, ele gostava de videogames, como Super Mario e Pokemon. Ele tinha um PlayStation e jogava apenas uma vez por semana, por uma hora, por determinação de sua mãe. Durante sua breve vida, ele criou um site em que reunia relatos de milagres em todo o mundo.







Além da fé e da tecnologia, seus hobbies incluíam a música, já que tocava saxofone, e o futebol. O jovem também amava os animais e produzia pequenos vídeos de seus cachorros. Em entrevista à CNN, a mãe de Carlo, Antonia Salzano, chamou o filho de um “sinal de esperança”.







“No entanto, (com) todos os meios de comunicação, as tecnologias, às vezes parece que a santidade é algo que pertence ao passado. Em vez disso, a santidade também é algo hoje em dia neste tempo moderno”, declarou à TV.







Aos nove anos, Carlo passou a tirar um tempo de sua rotina para ajudar os sem-teto de Milão, onde morava com a família. Ele também doava sua mesada aos necessitados e abria mão de itens para si, como sapatos novos, para conseguir economizar e doar mais para os pobres.





Carlo foi beatificado em 2020, após o Vaticano reconhecer seu primeiro milagre: a cura de um garoto brasileiro que nasceu com um problema no pâncreas. O fato teria acontecido após a mãe rezar para o adolescente. O segundo milagre seria a cura de uma menina da Costa Rica que sofreu um traumatismo craniano após cair de bicicleta. A mãe disse que rezou pela recuperação da filha no túmulo de Acutis.