442

Corpo do jovem Carlo Acutis está preservado no sepulcro, vestido com roupas jovens Reprodução /Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino Um vídeo com uma imagem intrigante repercutiu entre os internautas nas redes sociais na última semana. Com mais de cinco milhões de visualizações, uma publicação da atriz e influencer Camilla Lecciolli no TikTok mostra o corpo do jovem beatificado Carlo Acutis. A aparência conservada e suas roupas modernas, com tênis da marca Nike, calças jeans e moletom, geraram fascinação na internet. Um vídeo com uma imagem intrigante repercutiu entre os internautas nas redes sociais na última semana. Com mais de cinco milhões de visualizações, uma publicação da atriz e influencer Camilla Lecciolli no TikTok mostra o corpo do jovem beatificado Carlo Acutis. A aparência conservada e suas roupas modernas, com tênis da marca Nike, calças jeans e moletom, geraram fascinação na internet.





A cena do corpo do rapaz, que está hoje na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis, na Itália, chamou a atenção pelo estado de preservação. Internautas chegaram a comentar que achavam que o vídeo de Camilla não passaria de uma brincadeira. Um escreveu: “Jurava que era meme”. Outro afirmou ainda: “Achei que era algum amigo dela”.





Ele foi beatificado em outubro de 2020 e ficou conhecido como “padroeiro da internet”. A denominação veio após o reconhecimento, no mesmo ano, de um milagre que o jovem italiano havia intercedido por um menino brasileiro, sem ao menos se encontrar com ele ou sequer ter pisado no Brasil. O milagre atribuído a ele foi a cura do menino Matheus Viana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele foi diagnosticado com uma rara doença congênita: nenhuma comida parava em seu estômago e se alimentava apenas de líquidos. Durante uma missa em 2013, o menino tocou uma relíquia – um pedaço da roupa do jovem – que visitava sua paróquia e pediu para “parar de vomitar”. No mesmo dia, comeu arroz com feijão, bife e batata frita. Exames posteriores comprovaram a cura.

O padre Vinícius Maciel, vice-postulador da Causa de Canonização de Padre Eustáquio, explicou, em entrevista ao Estado de Minas, que Carlo Acutis foi um jovem exemplar. Em abril, ele viajou até a Igreja de Santa Maria Maggiore e esteve diante do corpo do beato. "É uma imagem bonita e impactante. Ele parece estar apenas dormindo", disse. Além disso, chamou a atenção do religioso ver o local repleto de jovens, o que não tem sido comum em templos da atualidade.





O exemplo de Acutis como um adolescente cristão repercute até hoje por todo o mundo. O próprio papa Francisco chegou a citá-lo algumas vezes como um “testemunho para os jovens”e um modelo de santidade na era digital.





Filme revela devoção





A vida de Carlo Acutis foi retratada no documentário espanhol do diretor José María Zavala: “O Céu não pode esperar”, que será lançado no Brasil no dia 19 de outubro. A produção compila depoimentos de pessoas próximas ao jovem e seguidores que tiveram suas vidas impactadas pelo beato.





Acutis usou de suas notáveis habilidades com computação a serviço da Igreja, e teve como um de seus feitos mais marcantes a catalogação de milagres em um site que ele mesmo desenvolveu, quase como um“Google dos milagres”.





O filme também conta com dramatizações de momentos significativos na biografia de Acutis. Um exemplo foi quando o jovem disse ter tido uma visão do avô falecido em que ele suplicava por preces. De acordo com a mãe de Carlo, “O Céu não pode esperar” serve como mais uma tentativa de popularizar a imagem do filho tanto entre fiéis, quanto ao público em geral.





Exemplo e Inspiração





Padre Vinícius, que também é mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), avalia que os feitos e o exemplo de vida do jovem beato demonstram a importância de a Igreja se fazer presente no mundo digital. Ele ressalta que a mensagem do cristianismo não está limitada a nenhuma cultura.“O cristão deve ser homem de seu tempo, assim como fez Carlo Acutis”, disse





De volta aos comentários no TikTok de Camilla Lecciolli, após o entendimento da história de Acutis, os usuários brincaram sobre preces pelo auxílio do jovem em seus problemas digitais.“Carlo Acutis, rogai por nós que não sabemos o básico de Excel”, brincou um internauta.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Edu Oliveira