O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (2) a lei que estabelece o dia 19 de novembro como o 'Dia do Rei Pelé', uma nova data comemorativa estabelecida em homenagem ao maior jogador da história do futebol.

Em vez de escolher a data do nascimento de Pelé, em 23 de outubro de 1940, ou a data de sua morte, em 29 de dezembro de 2022, os autores do texto decidiram celebrar a memória Rei do Futebol no dia em que ele marcou o milésimo gol.

O feito ocorreu em 19 de novembro de 1969. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, marcou o milésimo gol de sua carreira aos 29 anos, em uma cobrança de pênalti na vitória do Santos sobre o Vasco por 2 a 1 no Maracanã.

O gol histórico provocou uma explosão de alegria no estádio. Dezenas de torcedores invadiram o campo para celebrar o 'Rei', carregando-o nos ombros.

O jogo foi interrompido por vários minutos e Pelé dedicou seu gol "às crianças pobres do Brasil".

No ano seguinte, no México, Pelé conquistou sua última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, tornando-se desde então o único jogador a erguer o troféu máximo do futebol em três ocasiões (1958, 1962 e 1970).

O Rei do Futebol faleceu no final de 2022 devido a um câncer, aos 82 anos, e recebeu inúmeras homenagens ao redor do mundo.

