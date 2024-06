Pelo menos duas pessoas morreram em um deslizamento de terra causado pelas chuvas torrenciais no sudeste da Suíça e uma terceira está desaparecida, informou a polícia local neste domingo (30).

“As equipes de resgate encontraram os corpos de duas pessoas relacionadas ao deslizamento de terra na região de Fontana”, no nordeste do cantão de Ticino, informou um comunicado da polícia desta área administrativa do país alpino.

Segundo o jornal local La Regione, as duas pessoas falecidas são duas mulheres alemãs que estavam de férias na região.

As operações de resgate são particularmente difíceis devido às más condições climáticas, explicou a polícia. Uma grande parte da Suíça foi atingida por violentas tempestades e fortes chuvas desde sábado.

No sudoeste, as inundações do rio Ródano e dos seus afluentes, devido às chuvas torrenciais e ao degelo, causaram a retirada de várias centenas de pessoas e o fechamento de muitas estradas, indicaram as autoridades locais.

As autoridades de vários cantões decidiram cancelar todos os eventos ao ar livre no sábado, impedindo que milhares de adeptos da seleção suíça celebrassem a vitória sobre a Itália (2-0) na Eurocopa.

O país alpino já sofreu violentas tempestades e chuvas excepcionais no último fim de semana, que causaram pelo menos uma morte e inúmeros danos no sudeste do território.

