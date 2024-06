Seis membros do exército de El Salvador que estão presos acusados de violentar uma menina de 13 anos em 2023 enfrentam uma audiência para determinar se serão enviados a julgamento, informou a Procuradoria nesta quarta-feira (19).

"É realizada a audiência preliminar contra seis membros da Força Armada, acusados de vários delitos sexuais cometidos contra uma menor", informou a Procuradoria Geral da República em sua conta na rede X.

A audiência foi instalada no Primeiro Juizado de Instrução do distrito de Santa Tecla, 10 km a oeste de San Salvador.

Segundo a Procuradoria, em 23 de setembro de 2023, os seis militares surpreenderam a menina de 13 anos e outros três adolescentes que a acompanhavam em Mizata, uma praia muito visitada por turistas estrangeiros no Pacífico, onde a jovem foi violentada.

Um promotor do caso, não identificado e que não teve o rosto exibido, explicou em um vídeo divulgado pela PGR no X que os militares são acusados dos crimes de privação da liberdade, estupro de menor ou incapaz e agressão sexual contra menor ou incapaz, todos com agravantes.

Eles também são acusados dos crimes de lesões e ameaças com agravante especial.

"Conta-se com os elementos suficientes (de provas) tanto para acreditar a ocorrência do delito", quanto a participação dos acusados, informou o promotor.

Como "autor direto" do crime é acusado o sargento Héctor Alvarado, e como "cúmplices" René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín e Eder Salazar, segundo a Procuradoria.

A PGR não informou quanto tempo vai durar a audiência preliminar. "Vamos tentar passar à etapa seguinte do processo, uma vista pública", acrescentou o promotor.

ob/mis/ag/mvv/am