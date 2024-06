Um hidroavião se chocou com uma lancha em Vancouver, Canadá, deixando várias pessoas feridas. O acidente ocorreu no sábado (8/6), mas as imagens viralizaram somente na noite desse domingo. A Habour Air, empresa do avião, afirmou que havia seis pessoas a bordo da aeronave e que nenhuma sofreu ferimentos. As vítimas, que seguem hospitalizadas, seriam todas do barco, mas ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo.





A empresa de hidroaviões disse que está trabalhando com as autoridades para reunir informações sobre o acidente. Segundo o Departamento de Polícia de Vancouver, o incidente aconteceu no Vancouver Harbor, próximo a um centro de convenções. No local os hidroaviões são muito comuns.





Nas imagens divulgadas, é possível ver o hidroavião Havilland Canada DHC-2 Beaver tentando decolar na água. Quando a aeronave movida a hélice tenta decolar, um pequeno barco entra em seu curso e os dois veículos colidem. A polícia informou apenas que o acidente envolveu “vários” feridos, não especificando quantas pessoas foram envolvidas. Todos foram hospitalizados.





Em uma declaração ao jornal Vancouver Sun, a Harbour Air confirmou que cinco passageiros e um piloto estavam a bordo da aeronave no momento do incidente. Segundo a empresa, nenhum deles ficou ferido e foi contabilizado pela polícia. A companhia aérea ainda salientou que está no mercado desde 1982 e é uma das maiores empresas de hidroaviões do mundo. Até a pandemia, a Harbour Air havia transportado mais de meio milhão de passageiros.





A empresa possui quatro tipos de aeronave que abrigam entre seis e 19 passageiros. O hidroavião do acidente, portanto, estava com capacidade regular. A companhia aérea realiza voos regulares, turísticos, fretados e de carga.