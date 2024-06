A Rússia reivindicou nesta segunda-feira (10) a conquista de uma cidade no sudeste da Ucrânia, em um dos poucos setores em que as tropas ucranianas registraram progressos na sua difícil contraofensiva do ano passado.

"As unidades do grupo de tropas Leste seguiram avançando profundamente na defesa inimiga e libertaram a localidade de Staromaiorske", ao sudoeste da cidade de Donetsk, controlada pelas forças russas, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.

bur/alf/jvb/zm/fp