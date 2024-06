Segundo a polícia, o acessório não era inteiramente de prata. Se fosse, a bala de calibre 22 poderia ter causado uma lesão fatal, devido à fragilidade do material

Um cordão salvou a vida de um homem ao impedir que uma bala atravessasse seu pescoço. O incidente ocorreu na última terça-feira (28/5) em Commerce City, nos Estados Unidos, durante uma briga. A vítima sofreu apenas uma ferida superficial, e os nomes tanto da vítima quanto do atirador não foram divulgados. A notícia é do jornal “NY Post”.





“A expressão ‘escapar por um triz’ se aplica aqui, mas ele realmente foi baleado. Esta corrente de prata, com cerca de 10 milímetros de largura, provavelmente é o único motivo pelo qual a vítima ainda está viva”, declarou a polícia local em sua página oficial, descrevendo o evento como “simplesmente incrível”.





Segundo a polícia, o acessório não era inteiramente de prata. Se fosse, a bala de calibre 22 poderia ter causado uma lesão fatal, devido à fragilidade do material. O atirador foi preso no local e acusado de tentativa de homicídio. “Colares salvam vidas. A indústria joalheira tem um novo slogan depois que a vítima de um tiroteio ontem foi salva por sua corrente de prata”, afirmou a corporação no X, antigo Twitter.