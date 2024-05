Quatro meninas, entre 9 e 17 anos, foram esfaqueadas durante uma sessão de cinema, em Plymouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, no último sábado (25/5). O homem invadiu o local, atacou as garotas e fugiu para um McDonald’s, onde fez mais duas vítimas. Ele foi preso em seguida. Uma mulher que se identificou como mãe de três meninas feridas deu entrevista contando que a equipe do cinema não ajudou suas filhas imediatamente após o ataque.







O agressor foi identificado como Jared Ravizza, de 26 anos. Ele foi levado ao hospital por ferimentos sem gravidade e depois encaminhado para a prisão, sem direito a fiança, segundo a polícia. De acordo com a corporação, ele entrou no cinema sem pagar.







“Sem dizer nada e sem qualquer aviso, ele repentinamente atacou e esfaqueou as quatro jovens. O ataque parecia não ter sido provocado. Após o ataque, o homem saiu correndo do teatro em um veículo”, diz um comunicado da polícia.







Lisa Dembowski disse que as três filhas e uma de suas amigas foram vítimas do esfaqueamento no cinema. “Recebi um telefonema de minha irmã informando que minha filha mais velha havia ligado para ela e que eu precisava ir ao cinema do AMC [nome do shopping] imediatamente porque elas tinham sido esfaqueadas”, contou. Segundo ela, assim que chegou ao centro comercial, foi conduzida por policiais para dentro da sala onde estavam as meninas.







“O cinema ainda estava aberto e as pessoas estavam comprando ingressos, e era como se – era uma loucura para mim que isso ainda estivesse acontecendo”, observou. Dembowski afirmou que as quatro eram as únicas espectadoras na sala. “Acho que ele veio atrás delas na fila - elas estavam na segunda fila - e ele veio atrás delas. Ele pegou minha filha mais velha nas costas e minha outra filha no peito. Então, atravesso o braço da minha última filha – rindo o tempo todo –, feriu a amiga delas e então fugiu”, relatou a mãe à CBS News.







Lisa disse, ainda, que os funcionários inicialmente não agiram depois que as meninas denunciaram o esfaqueamento. “Elas disseram que saíram, contaram ao pessoal da AMC, mas eles não acreditaram nelas, não fizeram nada. Elas que tiveram que chamar a polícia”, afirmou.







O que diz o shopping

Em comunicado, o shopping AMC disse que está entrando em contato com as famílias envolvidas de forma privada. “O bem-estar dos frequentadores e associados é a principal prioridade da AMC e estamos tristes por este ato de violência sem sentido. Estamos encorajados ao saber que as vítimas estão se recuperando e estamos contatando as suas famílias em privado”, diz um trecho. “Com base nos relatos e nas imagens de vídeo, a equipe do cinema entrou em ação imediatamente, ligando para os serviços de emergência e dando ajuda às vítimas”, afirma a empresa.







Segundo a polícia, as meninas não corriam risco de vida e foram levadas para hospitais para tratamento. Dembowski disse que suas filhas foram transportadas para o Boston Medical Center devido à natureza de seus ferimentos e que foram avaliadas por equipes de trauma. Ela disse ainda que a amiga das filhas já havia sido retirada do AMC para receber tratamento médico quando chegou ao cinema.





Esfaqueamento no McDonald's

A Polícia Estadual de Massachusetts informou que, horas após o esfaqueamento no cinema, recebeu ligações informando de um novo ataque em um restaurante McDonald's. Segundo a polícia, as câmeras de segurança mostraram que Jared Ravizza entrou pela janela do drive-thru e esfaqueou um funcionário, de 28 anos.







O vídeo também mostra Ravizza saindo do drive-thru em um Porsche preto, estacionando o carro, entrando no McDonald's e depois esfaqueando outra funcionária, uma mulher de 21 anos. Em seguida, ele fugiu.





Os feridos foram levados para o hospital e não correm risco de morte. Uma testemunha conseguiu anotar a placa do carro do agressor, o que facilitou que ele fosse encontrado. Para fugir das autoridades, Ravizza bateu o carro e quase causou mais acidentes.





Ravizza será processado nesta terça-feira (28/5) no Tribunal Distrital de Plymouth por múltiplas acusações, incluindo agressão com intenção de homicídio e duas acusações de agressão e agressão com arma perigosa.





Suspeito de assassinato

Segundo jornais locais, Jared Ravizza é procurado por um assassinato do estado de Connecticut. O corpo de um homem foi encontrado no sábado, em uma pequena cidade. “Um suspeito nesta investigação foi levado sob custódia no estado de Massachusetts e não há ameaça ativa ao público”, disse a Polícia Estadual de Connecticut em um comunicado à imprensa, aumentando os boatos de que seria o agressor do cinema.







Ravizza ficou preso em abril, após agredir seu próprio pai. Segundo a polícia, o pai alegou que o filho teve “um colapso mental e o atacou”. Ainda de acordo com os documentos, os policiais que estiveram no local narram que Ravizza "parecia claramente embriagado" e começou a "falar conosco sobre coisas sem sentido... e começou a espumar pela boca enquanto falava".





O relatório policial afirma que as autoridades queriam que um hospital mantivesse Ravizza involuntariamente, mas observou que “ele foi examinado por um profissional de saúde mental e não atendeu aos padrões para ser detido”. Ele, então, foi acusado de agressão e destruição de propriedade. Essas acusações teriam sido arquivadas em novembro se Ravizza tivesse permanecido longe de problemas.