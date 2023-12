Apesar do nome, o Shopping 5ª Avenida, localizado na Região Centro-Sul da cidade, não é um shopping. O centro comercial, que se consagrou como um dos mais simpáticos de BH, completa 40 anos de existência em 2023 e funciona de uma maneira diferente dos demais. O espaço inaugurado em em 1983, fica no número 1314 da Rua Alagoas e é considerado o segundo shopping da capital, mas, apesar do nome, o local na verdade se trata de um condomínio.

Rodrigo Bragança, que é síndico do local há 10 anos, explica a confusão: “Tem a parte comercial com 115 lojas, mas, além dela, nós temos 225 salas e 100 vagas de garagem. É tudo em um condomínio só e com uma gerência, por isso, eu sou o síndico do local”. Ele conta que a ideia para a criação do empreendimento era de que o local fosse conhecido só pelo nome, sem a necessidade de um endereço para que as pessoas o reconhecessem. “E deu muito certo, porque é só falar o nome do 5ª Avenida que as pessoas já sabem onde é. São poucos prédios de Belo Horizonte que são assim”, conta.

As lojas e serviços do centro comercial ficam localizadas nos três primeiros andares onde podem ser encontrados restaurantes, lojas de roupa, papelaria, locadora, óticas, joalherias e muitos outros. Nos outros andares do prédio estão os escritórios para mais de 200 profissionais e empresas diversificadas como advocacia, consultórios, informática, consertos de roupas e fotógrafos. De acordo com Rodrigo, nos 18 andares da edificação circulam cerca de 2.500 pessoas por dia e, para ele, o shopping tem um diferencial que atrai os visitantes: a atmosfera intimista.

“Têm lojas que só se encontram aqui e têm muitas delas que é o dono que atende diretamente o cliente. É um contato mais próximo e humano e deixa de ter a ver apenas com o dinheiro”, afirma. Para os lojistas, o atrativo é que o preço do local não é tão caro quanto o de um shopping, mas possui a mesma infraestrutura. Entre os diferentes serviços ofertados no shopping é possível encontrar uma loja de montaria, de aeromodelismo, produtos próprios para artes plásticas e artesanato personalizado. O espaço funciona de segunda a sexta até às 19h e aos sábados até às 15h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

DOAÇÕES PARA NATAL DO RESTAURANTE POPULAR

A campanha de arrecadação de presentes para o tradicional almoço de Natal dos Restaurantes Populares está na reta final. Para presentear as crianças, é possível doar brinquedos, guloseimas e material escolar até sexta-feira (22). Todas as doações recebidas serão distribuídas pelo papai noel e os ajudantes durante o almoço de Natal. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência, Segurança Alimentar e Cidadania e do Movimento Belo Horizonte Mais Feliz. Como acontece tradicionalmente no almoço de Natal, no dia 25 de dezembro, o cardápio será especial e servido das 11h às 14h no Restaurante Popular I – Herbert de Souza, na Avenida do Contorno, 11.484, no Centro. A expectativa é que aproximadamente 4 mil refeições gratuitas sejam servidas. As doações podem ser feitas nas cinco unidades do Restaurante Popular, na sede da Prefeitura e no Banco de Alimentos, no Bairro Padre Eustáquio.

AGÊNCIA É RECONHECIDA ENTRE AS MELHORES DO PAÍS

A Perfil252 foi considerada a 54ª maior agência de publicidade do Brasil e a 1ª de Minas Gerais, segundo ranking do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), que avaliou 263 empresas do ramo. São levados em conta critérios como estrutura técnica e profissional de acordo com a legislação e as Normas Padrão da Atividade Publicitária. “Muito trabalho, muita dedicação, muito envolvimento com cada etapa de cada trabalho de cada cliente. Não tem fórmula mágica. É todo mundo trabalhando muito o tempo todo”, afirma Cristiane Almeida, diretora de Atendimento da agência. A classificação mede os investimentos que 326 agências de publicidade receberam ao longo de 2022, que foi de mais de R$ 21 bilhões.

CAMINHÃO DESTRÓI MURO E DUAS CASAS NO BARREIRO



Um caminhão perdeu os freios e invadiu duas casas próximo ao número 120 da Rua Sabrina Ferreira de Oliveira, no Bairro Brasil Industrial, na Região do Barreiro, na manhã de ontem. O veículo estaria estacionado, mas o freio de mão pode ter falhado. O caminhão, que estava vazio, desceu desgovernado a rua íngreme e se chocou contra um muro residencial, derrubando-o com o impacto. Parte de uma casa também ficou destruída. De acordo com a Polícia Militar, uma das residências estava ocupada por uma idosa e duas pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. O telhado do imóvel impediu que o caminhão atingisse outras partes da casa. Nenhum dos moradores ficou machucado, mas todos receberam atendimento devido ao choque. A outra construção estava desocupada e possivelmente será demolida. O motorista chegou a se retirar do local do acidente por alguns momentos, mas depois se apresentou à Polícia Militar.