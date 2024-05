Um homem usou uma Coca-Cola para apagar um incêndio em uma motocicleta na cidade de Tabasco, no México. O vídeo com o momento viralizou nas redes sociais e mostra que ele usou apenas uma garrafa de dois litros do refrigerante.

O vídeo, com mais de 20 milhões de visualizações, mostra o dono do veículo tentando apagar as chamas. Ele usa um balde d’água, sem sucesso. Outro homem o ajuda, despejando mais água.

O proprietário da moto tentou controlar as chamas com um pano velho e molhado, mas também não funcionou. É então que surge o herói, pronto para jogar Coca-Cola para controlar o fogo. Ele ficou há alguns metros de distância da moto e borrifou o refrigerante na chave de ignição e na embreagem por cerca de 25 segundos, apagando completamente o incêndio.

Vale lembrar que, em caso de incêndio em carro ou moto, o indicado é usar um extintor. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) recomenda que ele seja do tipo ABC. Para usá-lo, deve-se despejar o pó, formando uma nuvem sobre a chama.





Em nenhum caso de incêndio a Coca-Cola deve ser utilizada. O ideal é se manter em segurança e acionar os bombeiros. No entanto, o vídeo despertou comentários divertidos sobre o caso. “Desliga qualquer coisa!! Até a sua sede!! Coca Cola é uma maravilha”, escreveu uma pessoa.





“Eu gostaria que ele não desperdiçasse a Coca daquele jeito, mas tudo para salvar o homem”, disse outro perfil. “Mata a sede e apaga o fogo, Coca-Cola é sempre bom”, elogiou um terceiro.