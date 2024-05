Um zoológico em Taizhou, na China, decidiu tingir cães de preto e branco para sua exposição de pandas. No entanto, os animais foram anunciados apenas como “cachorros panda”. Os visitantes ficaram irritados ao descobrir que os novos moradores do zoo eram, na verdade, cães da raça Chow Chow tingidos.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ