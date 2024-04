Presidiários do estado de Nova York, nos Estados Unidos, estão processando os departamentos correcionais estatais para poderem assistir ao eclipse solar total, que ocorre na próxima segunda-feira (8/4). O fenômeno só será visível no hemisfério norte. Os detentos protestam contra a decisão de trancar as penitenciárias durante o evento astronômico.

Segundo informações do jornal New York Post, seis homens são autores do processo e alegam que o bloqueio viola o direito de livre religião, impedindo-os de participar de um evento “religiosamente significativo”. Todos eles estão presos na Woodbourne Correctional Facility e possuem diferentes crenças.

"Um eclipse solar é um fenômeno natural raro com grande significado religioso para muitos", diz um trecho do processo. O documento enviado à Justiça americana ainda cita a existência de passagens bíblicas que descrevem fenômeno semelhante a um eclipse solar durante a crucificação de Jesus, além de livros sagrados do Islamismo que apontam evento semelhante quando o filho do Profeta Muhammad morreu.

A última vez que um eclipse solar total foi visto nos Estados Unidos foi em 2017 e só será visto novamente em 2044. A raridade também foi citada no processo, como justificativa para “reunião, celebração, adoração e oração”.

Ainda de acordo com a peça judicial, um dos presos chegou a receber uma permissão especial para assistir ao eclipse e até mesmo usar óculos especiais fornecidos pelo governo. No entanto, a decisão foi suspensa após a decisão do bloqueio em todo o sistema penitenciário americano ser emitida. Outros quatro homens que assinam o processo também buscaram permissão, o que foi negado pelas autoridades, sob a justificativa de que o eclipse solar não é considerado um dia santo por suas religiões.



Como ver o eclipse?



O fenômeno não será visível pelo Brasil. No entanto, é possível acompanhar pelas redes sociais da NASA, a agência espacial americana. O eclipse vai começar no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento será visível na costa do Pacífico do México por volta das 16h07, no horário de Brasília, antes de entrar nos EUA.

O fenômeno depois será visível no Canadá. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte por volta das 17h46, também horário de Brasília. Já na Europa, especialmente no Reino Unido e Irlanda, o evento não será visto na totalidade. O próximo eclipse total na Europa ocorrerá em 12 de agosto de 2026, com melhor visibilidade na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha.