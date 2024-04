O eclipse lunar é um evento que sempre que ocorre chama atenção. Isso porque esse acontecimento traz à tona novas energias. Tatiana, consultora astrológica da iQuilibrio, comenta que os Eclipses são aceleradores de situações que estão para ocorrer na nossa vida. Eles podem antecipar uma situação que só ocorreria daqui seis meses, por exemplo. “Geralmente, os eclipses lunares finalizam situações e os solares iniciam algo, os eclipses são mais brandos, eles costumam, principalmente, levantar a “poeira debaixo do tapete”, tudo que está sendo postergado e arrastado costuma dar as caras alguns dias após um eclipse.”



Dessa vez, o eclipse lunar “penumbral”, este fenômeno ocorre quando a Lua percorre a penumbra da Terra, recebendo uma pequena porção dos raios solares. “Ele correrá no dia 25 de março às 4h13 da manhã no signo de Libra no grau 5°13’, observe seu mapa astrológico de nascimento e se tiver algum planeta ou início de casa entre os graus 4°13’ e 6°13’ do signo de Libra você faz parte do grupo de pessoas que receberá a influência deste eclipse.” complementa Tatiana. O eclipse será visível em grande parte da Europa e da África, norte e leste da Ásia, América do Norte, América do Sul, Ártico, Antártica e parte da Austrália.

Já, Andara Fernanda, que é consultora astrológica da Astrocentro, um portal que oferece consultas esotéricas online sobre amor, trabalho, dinheiro e outros assuntos, comenta que durante o eclipse temos o momento perfeito para potencializar simpatias e rituais. “No dia 25, teremos mais forte a energia da harmonia, justiça, beleza e romantismo. Isso porque, a Lua, por si só já emana potentes energias, e quando um evento astrológico dessa magnitude acontece, canalizá-lo para alcançar ou trazer algo tem ainda mais chances de dar certo”, Pensando nisso, a especialista sugere alguns rituais para ser mais atraente, realizar pedidos e trazer mais dinheiro. Confira!

1- Banho para se tornar irresistível com Afrodite, a deusa do amor:

Ingredientes:

Dois litros de água

Pétalas de uma rosa vermelha

Mel

Um quartzo rosa

Porção de hibisco seco

Sete paus de canela

Sete cravos da índia

Sete gotas do seu perfume favorito



Como fazer: Numa panela ferva dois litros de água. Quando a água ferver, desligue o fogo e adicione todos os ingredientes. Após ter adicionado estes ingredientes, tampe a panela e espere amornar. Quando chegar o horário do eclipse, coe o banho, pronuncie a seguinte invocação com toda sua fé por três vezes, mentalizando luzes vermelhas e rosas vindas da Deusa abençoando o seu banho energético.

Invocação para a Deusa Afrodite

“Deusa Afrodite, ergo minha prece,

Por dons divinos, oh, bela

Deusa, que me aquece.

Concede-me a beleza que encanta o olhar, Irresistível, sensual, no brilho a cintilar.

Que tua magia me envolva, apaixonante, atraente aos olhos de todos, radiante.

Oh, Afrodite, deusa do amor e da formosura,

Derrama sobre mim tua graça, com ternura.

Que a chama da paixão se acenda em meu ser,

Teço meus votos, oh, divina mulher.

Que eu seja como as ondas do mar a dançar,

Sob teu encanto, Deusa, quero brilhar.

Agradeço, oh, Afrodite, por tua benevolência,

Que minha jornada seja guiada por tua influência.

Que assim seja e que assim se faça.”



Depois de realizado, os ingredientes podem ser descartados num jardim e o cristal você deve guardar para utilizar futuramente. Tome este banho após o seu banho higiênico e não se enxugue.

2- Meditação com carta de tarot para fazer um pedido

“Pegue a carta do carro e coloque em seu altar ou em um lugar que você reservou e acenda uma vela branca antes de começar a meditação. Se você não tiver tarot, procure uma imagem na internet, o importante é você olhar a imagem da carta antes da meditação”, explica Adara. “Em seguida, encontre um lugar tranquilo, respire profundamente por três vezes. Permita-se entrar num estado de serenidade”, completa.

Depois, adentre a carta do carro, visualizando a si mesmo caminhando. Ao alcançar a carruagem, perceba o guerreiro presente, forte e determinado, representando seu poder interior. Converse com esse guerreiro, compartilhe seus desejos e aspirações mais profundos. Sinta a conexão entre vocês, como se estivessem unidos na busca por seus objetivos. Visualize claramente o que deseja alcançar, enquanto o guerreiro ouve com atenção. Ao fazer seu pedido, observe o guerreiro partindo, conduzindo a carruagem com destemor para manifestar suas intenções. Sinta a confiança de que a energia do guerreiro agora está a caminho, impulsionando a realização de seus desejos.

“Encerre a meditação com gratidão, confiante de que a jornada está em andamento”, salienta a consultora esotérica da Astrocentro.

3- Simpatia para melhorar a vida financeira

Ingredientes:

Uma vela palito verde

Óleo de milho

Moedas e cédulas de dinheiro vigente

Como fazer: Na hora do eclipse leve a vela verde a seu altar ou local de trabalho espiritual. Entalhe vários cifrões na vela, pensando em uma vida mais próspera. Unte a vela com o óleo de milho esfregando do pavio para a base. Coloque-a num suporte e posicione no centro do seu altar e acenda a vela. Espalhe seu dinheiro em frente à vela acesa e os divida em montes designado às contas ou compras de que queira cuidar. Dedique ao menos cinco a 10 minutos pensando de que forma gastaria seu dinheiro. Fale por três vezes a invocação a seguir e deixe a vela queimar até o final.

“Nos campos dourados, ecoa meu desejo, à prosperidade, clamo com ardor e ensejo. Que como o milho na terra, cresça forte, abundância e riqueza, que a vida comporte.

Que cada semente lançada ao vento,

Se transforme em colheita, momento a momento.

Que a força do universo beije os sonhos com sua energia, E a prosperidade floresça em cada caminho.”