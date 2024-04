Na próxima quinta-feira (21/3), entre 7h e 18h, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, irá promover o mutirão de atendimento para prevenção de câncer colorretal, também chamado câncer de cólon e reto. A atividade é parte das atividades do Março Azul Marinho, mês dedicado à conscientização sobre a doença. O mutirão será realizado em parceria entre o Hospital das Clínicas UFMG/Ebserh, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Coloproctologistas e a Federação Brasileira de Gastrenterologia.

O mutirão consiste na realização de consulta médica com especialista e do exame de colonoscopia, essencial para detecção da doença e considerado padrão para este diagnóstico. Ao todo serão beneficiados 25 pacientes entre homens e mulheres com idade a partir de 45 anos. Todos os pacientes já estão na fila aguardando pelo procedimento e serão regulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O câncer colorretal envolve os tumores iniciados na parte do cólon, conhecido como intestino grosso. A doença acomete também o reto, que corresponde ao final do intestino e está localizado antes do ânus ou no próprio ânus. O alerta para este tipo de câncer é que, predominantemente, ele se desenvolve a partir de alterações genéticas em lesões benignas, denominadas pólipos. Segundo o gastroenterologista do HC-UFMG/Ebserh e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Jairo Silva Alves, ao detectar essas lesões é necessário retirá-las “Essas lesões são pré-cancerosas, nós identificamos os pólipos e os retiramos, pois essa é umas das maneiras de prevenir o câncer colorretal”, afirmou.

Leia também: Você sabia que existe o PCR do câncer de colo de útero? Veja mitos e verdades sobre a doença



Outro aspecto, além da hereditariedade, que deve servir de alerta para a população são os fatores ambientais, já que uma forma de prevenção para este tipo de câncer é adotar hábitos alimentares mais saudáveis e a prática de atividades físicas regulares, como acrescenta o professor Jairo. “Manter uma dieta rica em fibras, beber água em quantidade necessária, evitar alimentos com excesso de gordura, evitar também alimentos embutidos são aspectos muito importantes para prevenção do câncer colorretal”, declarou.

Alerta

O câncer de cólon e reto constitui, entre homens e mulheres, a segunda causa de morte por câncer. No Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, até 2025 serão mais de 45 mil novos casos da doença. Pessoas com idade a partir de 45 anos devem procurar regulamente um especialista, pois se detectado precocemente, o câncer colorretal tem até 90% de chances de cura.