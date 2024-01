Muitas pessoas aproveitam os primeiros meses do ano para renovar as energias. Na espiritualidade, isso pode ser feito através de banhos energéticos

O início do ano é marcado por uma renovação espiritual. É nesse momento que as metas são traçadas e novas perspectivas de futuro se abrem. Muitas pessoas aproveitam os primeiros meses do ano para renovar as energias, e na espiritualidade isso pode ser feito através de banhos energéticos.



Segundo a consultora esotérica da iQuilibrio, Anna Raposo, "os banhos rituais podem ser tomados enquanto a pessoa está vestida ou nua, em igrejas ou outros edifícios, em rios, riachos ou lagoas. No entanto, muitas vezes o banho e o local têm significados simbólicos que se reforçam mutuamente, como o banho de peregrinação hindu, típico em um rio ou riacho sagrado, ou o rito hindu de iniciação antes de um jovem guru.”

Anna indica alguns dos melhores banhos para se tomar o início de 2024:

Banho de pétalas de cravo

O cravo, assim como as rosas, além de limpar o espírito, costuma atrair muito mais amor e conforto para a vida das pessoas. Para esse, banho você precisará de:

- Pétalas de cravo (rosa ou vermelho)



- Mel



- Um frasco pequeno de leite de coco



- Três litros de água

Ferva todos os ingredientes por três minutos e aguarde amornar. Coe e despeje na banheira, complete com água e fique imerso por pelo menos 10 minutos.

Caso seja no chuveiro, despeje a infusão do pescoço para baixo e deixe os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.



Banho de lavanda

Botões inteiros fervidos em água ou óleos essenciais promovem a limpeza espiritual e relaxamento. Também tem efeito calmante, alivia cansaço físico e mental.

Use o suficiente para produzir aroma, tanto para fazer o chá para banhar-se no chuveiro, quanto na banheira (não é necessário fazer o chá, basta colocar a lavanda).

Banho de bicarbonato

É uma mistura de íons de bicarbonato e sódio que se dissolvem na água e têm muitos benefícios, tanto físicos quanto espirituais. Coloque três punhados de bicarbonato (ou três saquinhos) na banheira com ramos de alecrim. Fique imerso ao menos por 10 minutos. Se for no chuveiro, faça um chá de ramos de alecrim, aguarde amornar, misture o bicarbonato aos poucos. Banhe-se do pescoço para baixo, deixando os pés imersos na bacia por pelo menos 10 minutos.



Banho de rosas

Ferva pétalas de rosa vermelhas ou rosa frescas até que toda a cor esteja fora das pétalas. Deixe esfriar e adicione na banheira para melhorar seu humor, praticar o amor próprio e para limpar seu espírito de energias negativas. Sinta-se à vontade para adicionar pétalas extras, frescas ou secas, ao seu banho para um aroma extra.

Banho de sal

O sal natural é um dos ingredientes mais poderosos para liberar qualquer tipo de resíduo negativo remanescente em sua energia. Sal rosa do Himalaia, sal marinho natural e sal de Epsom (sulfato de magnésio) são ótimos e fáceis de encontrar. Nunca use sais de mesa regulares porque eles contêm agentes antiaglomerantes e passaram por um processo de refino que removeu muitos dos minerais benéficos.



Coloque três punhados generosos de sal na banheira ou na bacia com sete folhas de sálvia e lavanda. Se for fazer no chuveiro, pode fazer aquela trouxinha de tule e amarrar no chuveiro. Disponha as pedras próximo a você, para que elas emanam boas energias. Se possível, procure ficar com os pés imersos ao menos 10 minutos após tomar seu banho de chuveiro.