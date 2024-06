Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matosinhos é a maior festa da cidade e é realizada desde o ano de 1787, que este ano acontece no período de 13 a 24 de junho. Durante a festival religioso, a cidade se transforma com a vinda de milhares de romeiros e com intensa movimentação de fiéis e de comerciantes que se instalam na colina do Santuário durante a festa, para agradecer ou implorar graças ao Bom Jesus.

Há 237 anos, a pequena cidade de Conceição do Mato Dentro se transforma em um mar de emoções e devoção com a chegada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Esta celebração, que se mantém viva desde o século 18, é mais do que uma tradição religiosa; é um verdadeiro hino de fé e esperança que ecoa pelos corações dos fiéis não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil.





Neste ano especial, a comunidade se reúne mais uma vez para honrar o seu Santo Jubileu, recebendo de braços abertos milhares de romeiros que viajam longas distâncias para estar aqui. Nos corredores do Santuário, entre murmúrios de preces e lágrimas de gratidão, os fiéis buscam as bênçãos e as graças do Senhor Bom Jesus, renovando sua fé e fortalecendo seus laços espirituais.





Mas não são apenas os momentos de reflexão que tornam o Jubileu tão especial. As coloridas barraquinhas que adornam o bairro Matozinhos e o Brejo trazem consigo não apenas o aroma de quitandas e o som das músicas populares, mas também a alegria contagiante de uma comunidade unida em festa.





E como em todo grande evento cultural, o Jubileu se renova ao longo dos anos, incorporando novas tradições e práticas. Há três décadas, surgiu a cavalgada, que hoje se tornou uma parte inseparável dessa jornada de fé. Nesta cavalgada, milhares de fiéis montam seus cavalos com a esperança de receber a bênção divina do Senhor Bom Jesus, em um gesto que mistura tradição e devoção.





Enquanto as luzes do Santuário se acendem e as vozes dos fiéis se unem em louvor, o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos continua a ser uma celebração que transcende o tempo, renovando-se a cada ano em um testemunho vibrante do poder da fé e da união comunitária. Que este Jubileu traga consigo não apenas bênçãos individuais, mas também a promessa de um mundo mais justo, compassivo e unido

A festa, marcada pela devoção e fé é uma das mais antigas e populares do estado, atraindo milhares de fiéis e devotos de várias partes do Brasil. Durante o Jubileu, a cidade se transforma, com barracas de comidas típicas, feiras de artesanato, apresentações culturais e religiosas, além de procissões e missas especiais em celebração a Bom Jesus.

O que visitar

Largo Rosário recebeu no mês passado a 5ª edição do Festival Fartura de Gastronomia Carlos Altman/EM





Uma das principais paradas é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma imponente construção colonial erguida no século 18. Sua arquitetura barroca e fachada em pedra e cal chamam a atenção, e o interior é decorado com belos elementos sacros, como os altares entalhados e a imagem da padroeira da cidade.





Outra importante atração religiosa é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma bela igreja de estilo colonial situada no centro histórico da cidade. Sua fachada simples contrasta com o interior ricamente decorado, destacando-se o altar-mor em talha dourada e os vitrais coloridos.





Não deixe de visitar também o Mercado Municipal de Conceição do Mato Dentro, um ponto de encontro de moradores e turistas. Lá você encontrará bancas repletas de artesanato local, frutas e verduras frescas da região, além de deliciosas quitandas e comidas típicas mineiras. Vale a pena explorar os vários corredores e descobrir os tesouros escondidos neste mercado pitoresco.

História

Conceição do Mato Dentro também é rica em história e cultura. Sua origem remonta ao início do século 18, durante o auge da corrida do ouro no Brasil. A região foi inicialmente explorada por bandeirantes, que se estabeleceram entre os penhascos da Serra da Ferrugem e os vales do Campo Grande, em uma tentativa de se defender dos índios botocudos. Foi nessa região, em 1702, na expedição chefiada por Ponce de Leon, que ocorreu uma sangrenta e que, por fim, os indígenas obrigaram os sertanistas a buscarem abrigo na parte mais baixa do vale, onde encontraram as ricas lavras de outro do córrego Cuiabá.





Em 1702, Gabriel Ponce de Leon ergueu uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, marcando o início do povoamento da região. Ao longo do século 18, a economia local girou em torno da atividade mineradora que está presente até os dias atuais. Além das belezas naturais, Conceição do Mato Dentro é uma cidade encantadora repleta de atrações para os visitantes.



Onde ficar?

Pousada Alto do Baú é local de aconchego e conforto com muito verde ao redor Carlos Altman/EM

A Pousada Alto do Baú fica em uma colina com vista deslumbrante para a região. Nesse local paradisíaco, já hospedaram artistas consagrados como Milton Nascimento, Gal Costa, Luiz Melodia, Gilberto Gil e outros. Um lugar de aconchego e conforto sob o comando do casal Leila e Geraldo Afonso. A pousada se encontra a 5 quilômetros do Centro da cidade, em meio ao refúgio verde com direito a acordar com canto dos pássaros.





Endereço: Av. Pôr do Sol, nº 1000 - Conceição do Mato Dentro





Contato: 31 9 8819 0359 / 31 9 8835 3675





Instagram : @altodobau

