Agosto pede acolhimento: tarô revela tempo de cura emocional e recomeços

Agosto de 2025 começa com um convite simbólico à introspecção, ao acolhimento emocional e à reconexão com o que ainda resiste de pé após períodos de perda ou frustração. É o que revela a leitura mensal do Tarô feita pelo Astrolink, app especializado em astrologia, comportamento e autoconhecimento. A carta regente do período é o 5 de Copas, que aponta para um ciclo marcado pelo luto consciente, mas também pela possibilidade de cura e amadurecimento emocional.

A leitura do Tarô deste mês propõe uma reflexão: o que ainda pode florescer mesmo depois da dor? A carta destaca sentimentos como frustração, tristeza e arrependimento, mas também lembra que nem tudo está perdido: há sempre dois copos ainda cheios atrás de nós, simbolizando o que permanece após a queda.

Amor, trabalho e autoconhecimento: como essa energia se manifesta

Nos relacionamentos, o arcano pode evidenciar ressentimentos antigos ou a necessidade de perdoar. Para quem está em um relacionamento, é hora de rever mágoas e abrir espaço para o diálogo. Já para os solteiros, o mês pode ser de luto amoroso, mas também de preparação emocional para algo mais verdadeiro.

Na carreira e finanças, o 5 de Copas alerta para possíveis decepções ou redirecionamentos. Projetos que não avançarem podem abrir caminho para novas ideias mais alinhadas ao presente. A dica é não agir por impulso, e sim observar o que ainda serve de base para recomeçar com mais consciência.

No campo do autoconhecimento, agosto tende a ser um mês sensível, com a necessidade de encarar feridas antigas com ternura e maturidade. Práticas como meditação, escrita terapêutica ou rituais simbólicos podem ser grandes aliadas.

Previsões do Tarô para cada signo em Agosto

A energia do 5 de Copas também se manifesta de forma particular em cada signo do zodíaco:

Áries : Diminua o ritmo e permita-se cicatrizar antes de buscar novos começos



: Diminua o ritmo e permita-se cicatrizar antes de buscar novos começos Touro : Frustrações no plano material podem servir como bússola para ajustes necessários



: Frustrações no plano material podem servir como bússola para ajustes necessários Gêmeos : Palavras impensadas podem trazer arrependimentos. Pratique o silêncio atento



: Palavras impensadas podem trazer arrependimentos. Pratique o silêncio atento Câncer : Sentimentos intensos vêm à tona. Trate-se com delicadeza e autocuidado



: Sentimentos intensos vêm à tona. Trate-se com delicadeza e autocuidado Leão : Nem tudo sairá como esperado. Foque no que ainda pulsa e merece atenção



: Nem tudo sairá como esperado. Foque no que ainda pulsa e merece atenção Virgem : A cobrança excessiva pode gerar culpa. Aceite suas imperfeições com leveza



: A cobrança excessiva pode gerar culpa. Aceite suas imperfeições com leveza Libra : Questões afetivas pedem mais compreensão e disposição para perdoar



: Questões afetivas pedem mais compreensão e disposição para perdoar Escorpião : Velhas dores podem ressurgir. Transforme-as em força e aprendizado



: Velhas dores podem ressurgir. Transforme-as em força e aprendizado Sagitário : Enfrente suas emoções com coragem. Ser sensível também é ser forte



: Enfrente suas emoções com coragem. Ser sensível também é ser forte Capricórnio : Resultados aquém do desejado pedem paciência e fé no processo



: Resultados aquém do desejado pedem paciência e fé no processo Aquário : Os laços emocionais exigem presença real e disponibilidade afetiva



: Os laços emocionais exigem presença real e disponibilidade afetiva Peixes: Recordações podem tocar fundo. Honre sua história, mas caminhe adiante

