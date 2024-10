Você já se perguntou por que alguns relacionamentos parecem fluir de forma tão natural, enquanto outros vivem cheios de altos e baixos? A astrologia pode dar uma ajudinha para entender isso! De acordo com o Astrolink, portal especializado no assunto, quando falamos de compatibilidade, é muito mais do que olhar só o signo solar.

Segundo Giovanna Guarnieri, astróloga do site, existem vários fatores no mapa astral que podem influenciar na maneira como você se conecta com alguém. “Se você quer descobrir os segredos para um relacionamento duradouro, a astrologia tem dicas poderosas para oferecer”, diz.

O mapa do amor

Desenvolvido com base em princípios astrológicos e embasado por uma abordagem multidisciplinar, o Mapa do Amor visa não apenas revelar tendências pessoais, mas também oferecer uma jornada de aprimoramento emocional. “A ferramenta é personalizada para cada pessoa, ajudando a entender seus padrões comportamentais e emocionais. Com isso, facilita a identificação de possíveis sinais de alerta em seus relacionamentos e permite que o usuário crie uma base sólida de autoconhecimento para evitar ciclos nocivos”, afirma Giovanna.





Uma das mensagens centrais do Mapa do Amor é a de que não existe um único caminho para a felicidade nas relações. Para algumas pessoas, o autoconhecimento pode levá-las a encontrar mais plenitude em suas conexões amorosas, enquanto para outras, pode revelar a necessidade de aprender a apreciar sua própria companhia. Seja qual for o caminho, a jornada de descoberta sempre será individual e transformadora.

A astróloga também explica que a ferramenta, desenvolvida pelo Astrolink e disponível no site, traz uma análise completa e personalizada, ajudando você a entender melhor como se relaciona, quais são os desafios e o que você pode fazer para ter um relacionamento mais harmonioso e duradouro.

Confira algumas dicas para quem busca relacionamentos duradouros

1. Signo solar? Sim, mas e a Lua e o ascendente?

Todo mundo conhece seu signo solar, mas o mapa astral vai muito além disso! A Lua mostra como você lida com emoções e cria vínculos, enquanto o Ascendente revela a primeira impressão que você causa. Esses três pontos juntos podem dizer muito sobre como você e seu parceiro se conectam.

Dica do Astrolink: Olhe para os signos de Lua de ambos. Se forem compatíveis, a chance de vocês entenderem as necessidades emocionais um do outro é bem maior.

2. Vênus e Marte: amor e paixão

Vênus e Marte são os planetas que falam diretamente sobre amor e desejo. Vênus mostra o que você valoriza num relacionamento e como você demonstra afeto, enquanto Marte revela sua forma de expressar paixão e desejo.

Dica do Astrolink: Se Vênus e Marte estiverem em harmonia, é um sinal de que o amor e a paixão podem andar de mãos dadas!

3. A importância da comunicação

Sabia que a posição de Mercúrio no seu mapa revela como você se comunica? E a gente sabe: comunicação é tudo num relacionamento. Se Mercúrio de vocês dois não está se entendendo, talvez tenha problemas de mal-entendidos ou falta de diálogo.

Dica do Astrolink: Trabalhar a comunicação, sendo mais aberto e claro, pode ajudar a manter o relacionamento saudável por mais tempo.

4. A casa dos relacionamentos

Giovanna explica que a 7ª casa no mapa astral fala especificamente sobre parcerias. Saber quais planetas estão ali no seu mapa e no do seu parceiro pode mostrar onde estão os pontos fortes e os desafios no relacionamento.

Dica do Astrolink: Verifique o que está na 7ª casa de cada um e use essa informação para entender melhor como vocês se relacionam e o que precisam ajustar.

5. Trânsitos planetários: o tempo certo para cada fase

Os planetas estão sempre em movimento, e esses trânsitos afetam as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Por exemplo, trânsitos de Saturno podem trazer desafios, enquanto trânsitos de Júpiter podem criar oportunidades de crescimento.

Dica do Astrolink: Se você está passando por um período desafiador, como um trânsito de Saturno em Vênus, tente ver isso como uma oportunidade de aprender e crescer juntos.

6. Sinastria: como os mapas astrais se conectam

Sinastria é o estudo da compatibilidade astrológica. Basicamente, é comparar os mapas astrais de duas pessoas para ver como elas se influenciam. Aspectos harmoniosos indicam fluidez no relacionamento, enquanto os desafiadores mostram onde pode haver tensão.

Dica do Astrolink: Fazer uma análise de sinastria pode revelar muito sobre o que precisa ser ajustado no relacionamento para ele funcionar melhor.