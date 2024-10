O mundo onírico é um vasto Universo de enigmas e mistérios, não existe nada mais fascinante do que os sonhos. Existem muitas explicações do porque sonhamos e seus significados, assim como as variações do assunto que envolvem projeção astral e paralisia do sonho. Mas, você já se perguntou o por que possui sonhos recorrentes, que se repetem em determinados momentos e situações da vida?

O que são sonhos recorrentes?

Ter sonhos recorrentes pode ser muito mais comum do que se imagina, uma vez que trazem temas, cenários e questões que estão “atormentando” seu inconsciente. Eles são um reflexo de medos, inseguranças, ansiedades ou desejos muito profundos que persistem em sua mente subconsciente, fazendo com que você vivencie situações que te mostrem o que você está precisando enfrentar. E a recorrência acontece mediante ao nível de profundidade desse sentimento em questão. Como o cérebro processa esses sonhos?

O nosso cérebro tem a capacidade de armazenar e processar esses sonhos através da nossa emoção e de mecanismos de memória, além, é claro, de experiências já vivenciadas. Ao dormir, em especial a fase do REM (Movimento Rápido dos Olhos), o cérebro se mantém em atividade, reorganizando informações. E é nesse momento que a maioria dos sonhos acontece, incluindo os recorrentes.

Quais são as causas dos sonhos recorrentes?

Existem vários fatores que indicam o porque temos sonhos recorrentes, como já falado anteriormente. Mas, os principais passam por conflitos emocionais não resolvidos, estresse a aumento excessivo da ansiedade, traumas passados e padrões de comportamentos e pensamentos fixos negativos.

Essa análise é feita, principalmente, sobre como estão suas questões emocionais e como vem lidando com conflitos e fluxos de pensamentos sobre si mesmo e sua vida.

Significados mais comuns de sonhos

Muito se fala sobre os significados dos sonhos, mas é necessário analisar de forma profunda, não só enxergar pela “superfície”. Por exemplo, o tão famoso sonhar com cobra que, no dito popular indica traição, pode ser, na verdade, a necessidade da pessoa em se transformar, regenerar e curar. Sonhar com morte, que na tradição poderia ser um prenúncio de morte física de algum ente querido, pode indicar a necessidade de encerrar ciclos, de “matar” o que não agrega mais na vida e seguir pela estrada do novo e de novas trajetórias. Outro sonho bem comum é com animais, que embora cada um tenha um arquétipo específico, podem representar medos e inseguranças - principalmente se for um sonho recorrente com algo asqueroso.

Como interromper sonhos recorrentes?

Para cessar a frequência de sonhos recorrentes, antes de mais nada é importante lembrar que esse é um processo de cura emocional. Ao identificar isso, que pode ser com ajuda terapêutica, fazer movimentos de cura de traumas, medos e inseguranças já leva o indivíduo a melhorar bastante a incidência desse tipo de sonho. Ter uma rotina saudável antes de dormir, como desligar aparelhos eletrônicos e evitar dormir com qualquer coisa ligada já ajuda bastante no processo de amadurecimento emocional e, consequentemente, evita a prática de sonhos recorrentes.