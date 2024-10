O horóscopo semanal de 21 a 27 de outubro começa com as energias emocionais da Lua Cheia em Câncer fortalecendo nossos sentimentos e tudo que desejamos encerrar na vida.

Por falar em encerrar, o Sol também chega em Escorpião trazendo o poder dos finais e dos recomeços, colocando todos os signos na responsabilidade de lidarmos com nossas questões mais profundas e intensas. Não há medo e espaço para fugas, é necessário enfrentar para crescer.

Horóscopo semanal de 21 a 27 de outubro

Nesta semana, também podemos esperar por uma certa tensão no céu provocada pelo Sol e Plutão, capaz de trazer energias intensas de encerramentos de questões muito antigas. Convém analisar o que estamos deixando para depois, o que já sabemos que precisa mudar agora. Confira agora, o horóscopo semanal para o seu signo!

Áries

A penúltima semana de Outubro se inicia com a Lua Cheia oferecendo oportunidades para finalizar ciclos de uma vez por todas. Com o Sol em Escorpião adentrando sua área de transformações e novos inícios, você se prepara para ajustar os detalhes importantes da sua vida.

Touro

A semana traz certos incômodos emocionais, o que pode provocar certo desconforto em questões práticas da sua vida. Contudo, você pode sentir mais coragem e determinação para enfrentar seus receios e agir com mais firmeza. Com o Sol chegando em Escorpião e ingressando em sua área de relacionamentos, você se prepara para uma nova fase de novos começos.

Gêmeos

A Lua em Câncer ilumina seu setor financeiro no início da semana, trazendo oportunidades e caminhos favoráveis para sua vida profissional. Com o Sol em Escorpião entrando em sua carreira, novas possibilidades surgem. Cabe a você escolher caminhos mais favoráveis com sua jornada de vida atual.

Câncer

Com a Lua em seu signo, o horóscopo semanal para Câncer começa trazendo novos ares para suas emoções e sentimentos. Com o Sol em Escorpião entrando no ponto mais positivo do seu Mapa Astral, sua criatividade e força pessoal ganham destaque, proporcionando novas energias.

Leão

Com a semana trazendo um certo peso emocional, questões profissionais podem inquietar sua mente, especialmente se você estiver considerando mudanças na carreira. Com a entrada do Sol em Escorpião em assuntos domésticos, toda sua atenção pode ficar concentrada em soluções e determinações.

Virgem

Essa semana, tenha cautela ao se arriscar com despesas e investimentos, pois imprevistos podem surgir. Com a chegada do Sol em Escorpião em sua área de conhecimento, pode ser um bom momento para reavaliar seus planos ou explorar novas oportunidades de aprendizado.

Libra

Sol e Plutão entram em atrito, sinalizando um período de encerramento. Porém, o momento pede direcionamento para o que você quer de verdade. Não hesite agir de acordo com suas paixões e desejos. Com o Sol em Escorpião adentrando sua área financeira, você pode esperar boas notícias e novas oportunidades surgindo.

Escorpião

A semana traz as energias da sua renovação, abrindo novos caminhos e oportunidades para que você encerre ciclos e inicie novas histórias em sua vida. Tenha cuidado em deixar de agir por conta de experiências passadas. A Lua enfatiza seu crescimento e abre portas para sua expansão de consciência.

Sagitário

Com a entrada do Sol em Escorpião na área mais introspectiva e emocional do seu mapa astral, você pode usar esse tempo para revisar seus sonhos e decisões. A semana traz uma carga emocional intensa, que pode trazer à tona certas vulnerabilidades e reflexões importantes para mudar o que for necessário para sua evolução.

Capricórnio

Essa semana todo cuidado é pouco com algumas mudanças repentinas e finais de ciclos. Tenha em mente o que precisa para seguir o fluxo da evolução e da sua já conhecida responsabilidade - não tenha medo de deixar certas coisas e pessoas para trás.

Aquário

Para essa semana, cuide melhor dos seus planos futuros envolvendo sua carreira e lado financeiro. Maturidade e disciplina podem andar juntos diante de algumas dúvidas e incertezas com a sua vida. Esteja pronto para as mudanças que precisam ocorrer para seu crescimento e reconhecimento.

Peixes

Esta semana está carregada de emoções para você, oferecendo insights poderosos. Com o Sol em Escorpião adentrando sua área de crescimento, você terá a chance de gerar oportunidades significativas para seu reconhecimento. Não tenha medo de transformar seus sonhos em realidade.