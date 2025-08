Agosto na Umbanda

Dia 16 de Agosto – Dia de Omulu/Obaluaiê e o sincretismo com São Roque

Orações da Umbanda para rezar em Agosto para pedir saúde

“A Omulú e Obaluaiê peço o perdão e a bênção, Atotô Meu Pai! Em sua misericórdia infinita, dai-me a saúde plena! Ajuda a curar as doenças e dá alívio as dores carnais e espirituais, Pai Amado, Atotô! Afasta de mim aqueles que desejam a destruição de minha saúde e minha devastação espiritual e dá-me forças para vencê-los em espírito, Meu Pai. Mantenha-me forte e firme nos caminhos difíceis da vida! Atotô Omulú!”

Oração a Omulu/Obaluaiê para pedir por saúde II

“Oh, Mestre da Vida, Proteja seus filhos para que suas vidas sejam marcadas pela saúde. Vós sois o limitador das enfermidades. Vós sois médico dos corpos terrenos e almas eternas. Suplicamos sua misericórdia aos males que nos afetam! Que suas chagas abriguem nossas dores e sofrimentos. Concede-nos corpos sadios e almas serenas. Mestre da Cura, amenize nossos sofrimentos que escolhemos resgatar nessa encarnação! Atotô meu Pai!”

Dia 24 de agosto – Dia de Oxumaré e o sincretismo com São Bartolomeu

Orações da Umbanda para rezar em Agosto para pedir por riquezas

“Arrobobôi Oxumaré! Arco-íris da riqueza, traga sua benção a minha vida, e que a riqueza e o sucesso acompanhem-me onde eu for! Serpente da Sabedoria, purifique meu espírito para que eu encontre progresso em minha jornada espiritual e pessoal. Arco-íris Sagrado, poder renovador da vida, livrai-me dos inimigos, e de suas intrigas. Que minhas amizades sejam sinceras! Arrobobôi Oxumaré!”

Oração a Oxumaré para afastar todo tipo de energia negativa

“Pai Oxumaré derrama sobre nós suas bênçãos com as 7 cores do divino Arco-Íris Purificando nosso espírito com Vosso poder de restauração e transformação Descarrega de nosso espírito aquilo que nos prejudica Afasta os miasmas espirituais que nos sufocam em inveja e olho gordo Transforma nossos caminhos para que encontremos a fortuna e o bem-estar Guiado pelas 7 cores de Vosso Divino Arco-Íris E possamos evoluir e ajudar aqueles que necessitam de nós. Arroboboi Oxumaré! Saravá Pai da Riqueza e Fama!”

O dia 16 de agosto é o Dia de Obaluaiê (Omulu) sincretizado com São Roque na Igreja Católica e o dia 24 de agosto é o Dia de Oxumaré na. Confira as Orações da Umbanda para rezar em Agosto!Veja uma seleção de orações poderosas que a Equipe WeMystic reuniu para orientar a sua fé durante todo o mês de agosto e cultuar Obaluaiê e Oxumaré.Omulu/Obaluaiê é o orixá senhor da saúde e das doenças, responsável pela passagem dos espíritos do plano material para o plano espiritual . Existe a dualidade no nome e representação desses orixás, pois Obaluaiê é o orixá jovem e o Omulu velho e sábio. Eles são sincretizados com São Roque, pois ele e o santo protetor contra a peste, padroeiro de diversas profissões ligadas à medicina e dos inválidos. Omulu/Obaluaiê espanta eguns (espíritos dos mortos) e afasta doenças com seus movimentos rituais na Umbanda.Reze essa oração para evitar e curar doenças do corpo físico e espiritual:Comemora-se em 24 de Agosto o dia deo Orixá do arco-íris , do amor, continuidade e renovação, e que representa riqueza e fortuna. Ele é o orixá que rege as negociações, propostas, contratos, compras e mudanças.Por isso ele é o orixá invocado pelos fiéis quando precisamos lidar com questões como essas, pois ele sabe negociar, pechinchar e tratar de burocracias, dinheiro e riqueza. É comumente chamado de Banqueiro dos Orixás. É sincretizado com o São Bartolomeu da religião católica e por isso é celebrado no mesmo dia deste santo.Se você precisa de mais lucro e fartura em sua vida financeira, peça ao banqueiro dos orixás com essa oração:Se você precisa de uma mudança em sua vida, que afaste tudo aquilo que te prejudica e de uma forcinha para adquirir riquezas, peça a Oxumaré: