Calendário astrológico de agosto de 2025: um equilíbrio entre inovação e ajustes

Está certo que a fama dejá não é das melhores. Há quem o chame de mês do desgosto ou mês do cachorro louco, mas depois de um julho agitado como tivemos, o astral dos próximos dias - em especial, a segunda quinzena de agosto - pode ser sinônimo de alívio para boa parte do Zodíaco. Chegou opara esclarecer tudo! O mês é marcado por um equilíbrio delicado entre o desejo de inovação e a necessidade de ajuste nas áreas práticas da vida, ou seja, cotidiano e futuro estão buscando ajustes finos para se encontrarem na materialidade, o que nos leva a precisar fazer escolhas mais conscientes.Marte, planeta da ação, da guerra e do enfrentamento, ingressa emno dia 6 e traz uma abordagem mais diplomática para a forma como agimos e tomamos decisões.favorece a cooperação e a busca por justiça, nos incentivando a considerar as necessidades dos outros em nossas ações. Vale frisar que esse não é um posicionamento muito confortável para Marte , que ée acende quando transita por signos mais expansivos, rápidos e dinâmicos. Agora em Libra, o planeta do impulso suaviza sua força, pode ter dificuldade de tomar decisões rápidas e acabar procrastinando suas atitudes, sempre buscando harmonia em vez de confronto. Por outro lado, é o momento ideal para trabalhar em equipe, negociar e mediar situações onde há conflitos. A dica aqui é equilibrar a necessidade de reflexão com a importância de agir quando necessário., que ocorre em 9 de agosto, também colabora com esse clima de coletividade, já que esse é o signo da mente revolucionária, sempre à frente do seu tempo, teorizando e perseguindo mudanças que beneficiem a todos. Essa lunação promove certa tensão entre nossas necessidades individuais e as demandas coletivas.: estamos dispostos a nos libertar de estruturas e convenções que já não servem mais para quebrar padrões antigos e abraçar novas ideias que nos ajudem a evoluir? A partir disso podemos dar o próximo passo em direção a uma nova visão de futuro, especialmente se estivermos dispostos a adotar uma postura mais aberta e progressista. No dia 11 de agosto, Mercúrio, finalmente, retoma o movimento direto em Leão. Ufa! Com o fim da retrogradação, as coisas começam a se movimentar de maneira mais fluida, e podemos expressar nossas opiniões com confiança , compartilhando nossas ideias e mostrando ao mundo o que temos a oferecer, sem medo de julgamentos. Chegamos nos dias mais tranquilos do mês, ótimos para socializar, marcar aquele date ou passar bons momentos consigo mesmo, fazendo atividades que despertem a criatividade, inspirem e tragam mais vida aos dias!Com a entrada do, e a Lua Nova no mesmo signo, dia 23, o foco se volta para o trabalho, a saúde e a organização. É uma fase excelente para colocar em ordem os aspectos da vida que podem ter ficado negligenciados durante as retrogradações de julho. Virgem é especialista em ajustes, então se algo que precisa ser refinado, agora é o momento de se dedicar a isso. Mesmo com toda a praticidade desse astral, agosto encerra deixando espaço para o amor se manifestar. A entrada de Vênus, planeta do amor e da beleza, em Leão, no dia 25, oferece uma energia calorosa e vibrante para os relacionamentos e para as questões ligadas ao prazer e à autoestima . Excelente momento para reacender o romance em sua vida, seja através de um relacionamento já existente ou da busca por novas conexões que despertem sua potência!