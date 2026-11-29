Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para dois afogamentos em diferentes regiões neste domingo (29/11). Dois homens, de 50 e 19 anos, morreram.

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Segundo a corporação, o primeiro caso ocorreu por volta das 11h no Bairro Tapuirama, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima de 50 anos já havia sido retirada da Represa Miranda 5 por populares.

Testemunhas informaram que o homem entrou na água para nadar nas proximidades de um tablado, mas não foi mais visto pouco tempo depois. Quando resgatado pelas pessoas que estavam no local, ele já não tinha mais sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. O corpo foi liberado após perícia e entregue à funerária responsável.

Já em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um rapaz de 19 anos se afogou depois de ter pulado em uma lagoa no Bairro Vivendas do Vale, próximo à Pousada Coqueiro Verde.

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O corpo do jovem foi resgatado pelos bombeiros no fim da tarde deste domingo, e a perícia, acionada.