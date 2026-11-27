Uma mulher sofreu queimaduras no rosto depois que um incêndio atingiu a casa em que ela morava no Bairro Estrela Dalva, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (27/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado.

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De acordo com a corporação, duas viaturas foram enviadas ao local. A casa tem dois andares e fica em cima do Bar Toca do Índio.

A moradora foi socorrida consciente e orientada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a levou para o hospital.

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Segundo os bombeiros, o atendimento estava sendo finalizado, e ainda não era possível determinar a causa do incêndio.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria