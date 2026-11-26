As polícias Civil e Militar de Minas Gerais esclareceram o caso de violação de sepultura e furto do crânio de uma criança de 6 anos no Cemitério Municipal de Perdões, ocorrido em 21 de novembro. Os detalhes da investigação e da recuperação dos restos mortais foram apresentados nesta quinta-feira (26/11), em entrevista coletiva na Delegacia Regional de Lavras. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de um suspeito, que pode pegar cerca de 10 anos de prisão.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi descoberto depois que um funcionário do cemitério acionou o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para relatar o arrombamento de túmulos. No local, os militares encontraram danos em diferentes sepulturas e constataram que o crânio da menina tinha sido levado.

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Identificação e versões do caso

A partir de levantamentos de campo e denúncias, a PM identificou rapidamente um homem de 49 anos, que já tinha passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime, em 2020 e 2021. Quando foi localizado, ele confessou participação e apontou um comparsa, de 40 anos, que o teria ensinado a retirar o crânio do túmulo.

Os dois suspeitos e um terceiro homem, apontado inicialmente como possível destinatário do crânio, foram levados à delegacia na segunda-feira (23/11). Nos depoimentos, porém, eles deram versões contraditórias sobre o paradeiro do crânio e indicaram endereços e áreas próximas ao parque de exposições da cidade, onde nada foi encontrado. Como não havia mais situação de flagrante, os três foram ouvidos e liberados, enquanto as buscas continuavam.

Recuperação e rituais ocultistas

Segundo a delegada Daniely Muniz Oliveira, a comoção popular e a intensa mobilização policial nas ruas pressionaram quem estava com o crânio a se desfazer dele. Na noite de terça (24/11) para quarta-feira (25/11), depois de novas informações e de uma denúncia anônima ao Copom, uma equipe da PM encontrou o crânio dentro de um saco preto.

O suspeito de 49 anos foi novamente levado à delegacia e confessou que furtou o crânio para praticar rituais ocultistas. Ele alegou que não sabia que a sepultura era de uma criança.

Em um novo interrogatório, porém, negou ter abandonado o saco preto no local onde foi encontrado. Esse ponto ainda está sendo apurado pela polícia, já que testemunhas afirmam que ele estava em casa no horário em que o saco foi deixado.

Pedido de prisão

O crânio passou por perícia e foi liberado para a família, que pretende transferir os restos mortais da criança para um local mais seguro.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito de 49 anos e aguarda a decisão da Justiça. Segundo a delegada, o investigado deve responder por violação de sepultura (artigo 210 do Código Penal), destruição ou subtração de cadáver (artigo 211) e dano qualificado ao patrimônio público, já que o cemitério é municipal. Somadas, e considerando a reincidência, as penas podem chegar a cerca de 10 anos de prisão.

As investigações continuam para identificar outras pessoas que possam ter recebido ou encomendado o crânio. Durante a coletiva, o delegado Tiago Veiga Ludwig e o capitão Luciano, comandante da 125ª Companhia da PM em Perdões, destacaram a integração entre as forças de segurança e reforçaram que informações anônimas podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria