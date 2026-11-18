A Polícia Federal (PF) esteve na Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, para realizar os primeiros procedimentos de investigação sobre o furto de 21 computadores dos laboratórios de informática da unidade. Um inquérito foi aberto pela PF.

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Segundo o registro da ocorrência policial, o desaparecimento dos equipamentos foi percebido pelo responsável pelo setor na segunda-feira (16). Uma funcionária da limpeza havia observado, na manhã de sábado (14), que algumas portas de laboratórios estavam abertas, mas sem sinais aparentes de arrombamento. Sem precisar o dia extato, a UFMG diz que os furtos ocorreram no último "fim de semana". O último registro de ronda de segurança no prédio era de sexta-feira (13), por volta das 23h. O documento também aponta que o edifício tem poucas câmeras de monitoramento, cujas imagens são armazenadas por apenas 48 horas. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

A PF informou ao EM que adotou as primeiras medidas investigativas, entre elas a realização de perícia no local. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos furtos.

A reportagem perguntou à PF se já há algum suspeito. A instituição policial optou por não informar.

Os computadores foram furtados no último fim de semana na Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG. Uma fonte de dentro da universade ouvida pelo Estado de Minas informou que 21 equipamentos foram levados. Questionada sobre a quantidade, a universidade não respondeu.

Providências da UFMG

A direção da Faculdade de Ciências Econômicas informou que está adotando medidas para reforçar a segurança do prédio, aprimorar o controle de acesso e viabilizar a reposição dos equipamentos furtados.

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Apesar da ocorrência, não há restrições às atividades acadêmicas nos laboratórios de informática da unidade, segundo a universidade. A diretoria também reafirmou o compromisso com a segurança da comunidade universitária.