Estoques de sangue em Minas estão 40% abaixo do ideal para tipos O

Os estoques de sangue em Minas Gerais estão 40% abaixo do nível ideal para os tipos O positivo e O negativo. A situação preocupa a Fundação Hemominas, responsável pelo abastecimento dos hospitais em todo o estado, que depende da participação de novos doadores e da regularidade dos doadores habituais. Os demais tipos sanguíneos também estão em estado de alerta.

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De acordo com a presidente da Fundação Hemominas, Kelly Nogueira Guerra, a baixa no número de doadores é um dos principais desafios para manter as reservas em níveis seguros. Atualmente, cerca de 1,7% da população mineira doa sangue, percentual abaixo dos 3% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, o índice também não chega a 2%. "Dependemos muito do engajamento da sociedade para que possamos ter doadores fidelizados, que doem sangue regularmente. Atualmente a quantidade de doadores ainda é insuficiente para garantir o atendimento à demanda dos hospitais e pacientes que precisam de transfusões”, explica Kelly.

Tipos O são os mais críticos

Os estoques de sangue O positivo e O negativo exigem atenção especial. O tipo O negativo, compatível com qualquer paciente, é utilizado em situações de emergência, quando não há tempo para realizar testes de compatibilidade antes da transfusão. Já o O positivo pode atender a uma parcela significativa de pacientes com fator Rh positivo.

A situação do O positivo também é agravada pela menor incidência desse tipo sanguíneo na população mineira, conforme explicou a presidente.

Para manter o abastecimento em todo o estado, a Fundação Hemominas tem como meta coletar 1,5 mil bolsas de sangue por dia. Para isso, conta com 20 unidades próprias de coleta e outros 22 postos avançados, que funcionam em parceria com os municípios.

O estoque é estadual e monitorado diariamente. "A distribuição das bolsas é feita de acordo com a necessidade de cada região, em acompanhamento conjunto com os hospitais para evitar prejuízos aos atendimentos", explica a diretora.

Cirurgias podem ser adiadas

Quando os estoques atingem níveis críticos, os atendimentos de urgência passam a ser prioridade. “É priorizado, lógico, os atendimentos de urgência. Então, pode ocorrer de alguma cirurgia ser adiada por falta do sangue. Mas isso é um trabalho que é feito junto com os hospitais para que isso seja evitado”, explica Kelly.

A presidente ressalta que a necessidade de transfusões permanece constante e que a queda nas reservas pode interferir diretamente no atendimento aos pacientes. “A demanda dos hospitais nunca diminui”, alerta.

Entre os fatores que contribuem para a redução das doações estão as mudanças climáticas, os dias frios e chuvosos e o aumento de casos de síndromes gripais e Covid-19.

Doações regulares

A manutenção dos estoques depende do comparecimento frequente dos doadores. Uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. "O procedimento é seguro e rápido", afirma.

A Fundação também busca aumentar a participação dos jovens, público considerado importante para ampliar o número de doadores regulares e garantir a reposição das bolsas coletadas.

Outra mudança que pode ampliar o número de voluntários é a atualização da idade máxima permitida para doação de sangue, prevista na Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, em vigor desde 30 de setembro de 2026. A nova regra permite que pessoas com mais de 69 anos continuem doando, desde que já tenham doado anteriormente e estejam em boas condições de saúde.

“Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, venham para a Hemominas. Vocês vão ser muito bem-recebidos, com todos os procedimentos de segurança, para que a gente consiga continuar salvando vidas na população de Minas Gerais”, afirmou.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima