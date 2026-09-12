‘Um sim pode salvar vidas’: caminhada em BH incentiva doação de órgãos

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Histórias de espera, esperança e recomeço marcaram a 3ª Caminhada de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Risoleta Gonçalves Tolentino, realizada neste sábado (12/9), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte.

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A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e integra as ações do Setembro Verde. A principal organizadora, a médica intensivista Pulcheria Leôncio, de 40 anos, destacou que a caminhada busca transformar a conscientização em esperança para quem aguarda um transplante.

“As despedidas podem ser transformadas em recomeços. Hoje, cada passo nessa caminhada carrega o propósito de correr pela vida, pela esperança e pelas famílias que acreditam em um recomeço”, afirmou.

A enfermeira Priscila Xavier, que também participa da organização, ressaltou o número de brasileiros que aguardam por um transplante. “Um sim de cada pessoa pode salvar várias vidas”, afirmou.

Dados do Ministério da Saúde apontam que quase 50 mil brasileiros aguardam por um transplante. No país, quase a totalidade dos transplantes é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pulcheria Leôncio, 40, Médica Intensivista e uma das organizadoras da caminhada Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

‘Só quem passa por essa angústia sabe a importância de um sim’

Entre os participantes estava a professora Fabiana, de 46 anos. O irmão dela aguarda por um transplante de fígado na Santa Casa de Belo Horizonte. Para ela, a autorização de uma família para a doação representa a possibilidade de outras pessoas continuarem vivendo.

“A expectativa é de uma família dizer o sim. Ele que vai permitir que as pessoas continuem as suas vidas e renasçam. Só quem está passando por esse momento, por essa angústia, sabe a importância de um sim”, relatou.

Fabiana também destacou que a doação ocorre em um momento de sofrimento para os familiares, mas pode dar um novo significado à perda ao beneficiar outras pessoas.

A professora Fabiana, de 46 anos. O irmão dela aguarda por um transplante de fígado Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Aurora recebeu um coração após 42 dias de espera

A enfermeira Rochane Naiara, de 34 anos, também participou da caminhada com uma história que mostra o impacto da doação. A filha dela, Aurora, hoje com 2 anos, precisou de um transplante de coração quando ainda era bebê.

Segundo a mãe, Aurora tinha apenas oito meses quando adoeceu. A família acreditava inicialmente que se tratava de uma gripe, mas exames mostraram que o coração da criança estava aumentado.

Ela foi diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, e a família iniciou uma corrida por tratamento. “Devido à gravidade do estado dela, ela precisou ficar internada e entubada. Ela precisou fazer uso do coração artificial, mas, com 42 dias na lista de transplante, recebeu o tão sonhado sim”, contou Rochane.

Como não havia em Minas Gerais uma unidade que pudesse oferecer todo o suporte necessário naquele momento, a criança foi levada para São Paulo. Aurora recebeu o transplante, recuperou-se e, segundo a mãe, atualmente está saudável.

“A medicina tem um limite, mas a gente, como familiar, pode fazer algo para o mundo. Podemos ser doadores, dar esperança para outras famílias e permitir que crianças possam crescer saudáveis, que outras famílias possam ter os pais e avós de volta”, afirmou.

A enfermeira Rochane Lopes, 34 anos, com a filha Aurora que recebeu transplante de coração com 8 meses de idade Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Risoleta ajudou 161 pessoas com captações

O Hospital Risoleta é uma unidade 100% SUS e não realiza cirurgias de transplante, mas atua na captação de órgãos e tecidos.

O trabalho é conduzido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que atua desde 2007 na identificação de potenciais doadores, nos procedimentos relacionados ao diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento às famílias.

Entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, as captações realizadas no Risoleta beneficiaram 161 pessoas. No período, foram registradas 54 doações de córneas, que atenderam 108 pessoas, e 19 doações de múltiplos órgãos, que beneficiaram cerca de 53 pacientes.

“Sabemos que é um momento extremamente delicado. Nosso papel é conduzir tudo com respeito, conversando com a família sobre a possibilidade de ressignificar a dor. Ao sinal positivo, iniciamos, junto ao MG Transplantes, todos os protocolos para viabilizar a doação”, explicou Priscila Xavier.

Realizada desde 2024, a caminhada reúne trabalhadores do hospital, famílias doadoras, pessoas transplantadas e pacientes que ainda aguardam por um órgão. A edição deste sábado ocorre das 8h às 12h, no Parque Municipal, com participação gratuita.

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A ação conta com o apoio da Fundação Municipal de Parques, da Copasa e tem como parceira a ONG SOS Gatinhos (voluntários que cuidam dos gatos do Parque Municipal de Belo Horizonte).