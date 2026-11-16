Dois homens são mortos, e outro fica gravemente ferido em BH

Dois homens foram mortos a tiros, e um terceiro ficou gravemente ferido, na noite desse domingo (15/11), no Bairro Beira-Linha, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PMMG), os criminosos chegaram em um carro, dispararam diversas vezes contra as vítimas e fugiram.

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O crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua Padre Argemiro Moreira, próximo à esquina com a Rua Carmem Costa.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram dois homens mortos, ambos com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Uma das vítimas tinha 42 anos, enquanto a outra ainda não havia sido identificada.

Um terceiro homem, de 32 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Criminosos chegaram em carro prata

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, um Fiat Palio prata chegou ao local, e os ocupantes efetuaram diversos disparos contra as três vítimas.

Em seguida, os suspeitos fugiram no veículo. A região onde o crime aconteceu é apontada pela polícia como um ponto de comercialização de drogas.

Uma das hipóteses investigadas é de que o ataque esteja relacionado a uma disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de entorpecentes.

No entanto, a motivação do duplo homicídio ainda não foi confirmada.

Polícia investiga o caso

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários para a investigação.

Os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

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A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil Leste. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.