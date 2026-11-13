Vídeo: carro sai da pista e cai de um barranco, na BR-365

Um homem de 57 anos morreu após o carro onde estava capotar, na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (13/11). O acidente ocorreu no km 622 da rodovia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um vídeo mostra o momento em que o veículo perde o controle, sai da pista e despenca por um barranco às margens da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu em uma área de desnível e capotou. O motorista ficou preso às ferragens.

Três equipes dos bombeiros foram mobilizadas para o atendimento. Quando os militares e os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiram acessar a vítima, ela estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As equipes realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A morte foi constatada no local.