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ACIDENTE FATAL

Vídeo: carro sai da pista e cai de um barranco, na BR-365

Veículo saiu da pista e despencou por um barranco no km 622 da rodovia; um homem de 57 anos morreu

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
13/11/2026 12:35

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A morte foi constatada no local
A morte foi constatada no local do acidente crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem de 57 anos morreu após o carro onde estava capotar, na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (13/11). O acidente ocorreu no km 622 da rodovia.

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Um vídeo mostra o momento em que o veículo perde o controle, sai da pista e despenca por um barranco às margens da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu em uma área de desnível e capotou. O motorista ficou preso às ferragens.

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Três equipes dos bombeiros foram mobilizadas para o atendimento. Quando os militares e os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiram acessar a vítima, ela estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

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As equipes realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A morte foi constatada no local.

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