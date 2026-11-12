BH tem volta do calor e chance de chuva à tarde nesta quinta-feira (12/11)

O calor volta a Belo Horizonte nesta quinta-feira (12/11). Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de nublado a parcialmente nublado. A partir da tarde, há possibilidade de pancadas de chuva com raios isolados.

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A máxima estimada é de 28 °C, nove graus acima da registrada na terça-feira (10/11), quando a cidade teve um dia frio e chuvoso, com máxima de 19 °C. A madrugada ainda foi fresca: a menor temperatura registrada na capital mineira foi de 15,1 °C, na Região Oeste, às 6h. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45%.

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Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Oeste: 15,1 °C, às 6h

Barreiro: 16,4 °C, às 5h30

Venda Nova: 16,7 °C, às 5h35

Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 17,1 °C, às 5h

Centro-Sul: 17,7 °C, com sensação térmica de 18,3 °C, às 4h

Cuidados com a variação de temperatura

A diferença entre a madrugada e a tarde deve passar de 12 °C. Por isso, quem sair cedo deve levar um agasalho que possa ser tirado ao longo do dia. Beba água regularmente, principalmente nas horas mais quentes.

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Alerta durante as pancadas de chuva

Se a chuva vier com raios, evite áreas abertas, não se abrigue debaixo de árvores e fique longe de estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.