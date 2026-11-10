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Cidade do Sul de Minas é alvo de ataque cibernético com desvio de recursos

Vários municípios mineiros teriam sofrido ataques; caso está sob investigação da Polícia Civil

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
10/11/2026 14:37

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Criminosos retiraram ilegalmente dinheiro de contas municipais mantidas na Caixa Econômica Federal
Criminosos retiraram ilegalmente dinheiro de contas municipais mantidas na Caixa Econômica Federal crédito: Internet

A Prefeitura de Alagoa, cidade no Sul de Minas, informou que foi vítima de um ataque cibernético que resultou na retirada ilegal de recursos públicos de contas bancárias do município. O caso foi levado às autoridades e está sob investigação com a Polícia Civil de Minas Gerais. A Polícia Federal também foi acionada para acompanhar ao caso.

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Em nota oficial publicadas nas redes sociais na sexta-feira (6/11), a administração municipal informou que o crime foi praticado por um grupo criminoso e atingiu contas mantidas na Caixa Econômica Federal. Segundo a prefeitura, desde a identificação da ocorrência, uma apuração está em andamento para esclarecer os fatos e tentar recuperar os valores desviados.

A quantia, no entanto, não foi divulgada pelo município.

A investigação foi instaurada pela Polícia Civil, com colaboração da prefeitura e dos setores responsáveis. O município também informou que tem tido o apoio da Associação Mineira de Municípios (AMM) e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), que estão cientes do caso.

De acordo com a administração municipal, as duas instituições estão intermediando tratativas com a Caixa Econômica Federal para buscar uma solução administrativa e a devolução dos recursos. A prefeitura afirmou ainda que continuará colaborando com as autoridades até o esclarecimento dos fatos e a recuperação do dinheiro público.

Outros municípios

Na nota, a prefeitura ressaltou que Alagoa não foi o único município atingido por esse tipo de crime. Outros casos também foram registrados em cidades mineiras, como Piranguçu, Machado, Monte Sião e Silvianópolis, conforme informações divulgadas pela AMM e pelo TCE-MG.

A Polícia Civil, a Prefeitura de Alagoa e a Associação Mineira de Municípios (AMM) foram procuradas pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria.

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*Estagiária sob observação 

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