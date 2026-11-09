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GRANIZO

Alerta de granizo: 514 cidades de MG estão em risco; veja

Aviso do Inmet começou a valer nesta segunda-feira (9) e prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/11/2026 09:08

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Carro amassado por granizo? Saiba o que o seguro cobre e como agir
Inmet alerta para chuva forte e possibilidade de granizo em 514 cidades do estado crédito: PxHere

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e queda de granizo em 514 cidades de Minas. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9/11) e também prevê ventos que podem chegar a 60 km/h.

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Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto alerta para o baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Recomendações durante o temporal

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

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Em situações de risco, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja as 514 cidades de MG em alerta

  1. Abadia dos Dourados
  2. Abaeté
  3. Abre Campo
  4. Acaiaca
  5. Açucena
  6. Água Boa
  7. Águas Formosas
  8. Águas Vermelhas
  9. Aimorés
  10. Almenara
  11. Alpercata
  12. Alto Caparaó
  13. Alto Jequitibá
  14. Alvarenga
  15. Alvinópolis
  16. Alvorada de Minas
  17. Amparo do Serra
  18. Angelândia
  19. Antônio Dias
  20. Antônio Prado de Minas
  21. Araçaí
  22. Araçuaí
  23. Araguari
  24. Araponga
  25. Araporã
  26. Arapuá
  27. Araújos
  28. Aricanduva
  29. Arinos
  30. Ataléia
  31. Augusto de Lima
  32. Baldim
  33. Bandeira
  34. Barão de Cocais
  35. Barra Longa
  36. Bela Vista de Minas
  37. Belo Horizonte
  38. Belo Oriente
  39. Belo Vale
  40. Berilo
  41. Berizal
  42. Bertópolis
  43. Betim
  44. Biquinhas
  45. Bocaiúva
  46. Bom Despacho
  47. Bom Jesus do Amparo
  48. Bom Jesus do Galho
  49. Bonfim
  50. Bonfinópolis de Minas
  51. Bonito de Minas
  52. Botumirim
  53. Brasilândia de Minas
  54. Brasília de Minas
  55. Braúnas
  56. Brumadinho
  57. Buenópolis
  58. Bugre
  59. Buritis
  60. Buritizeiro
  61. Cabeceira Grande
  62. Cachoeira da Prata
  63. Cachoeira de Pajeú
  64. Cachoeira Dourada
  65. Caetanópolis
  66. Caeté
  67. Caiana
  68. Cajuri
  69. Campanário
  70. Campo Azul
  71. Campos Altos
  72. Canaã
  73. Canápolis
  74. Cantagalo
  75. Caparaó
  76. Capelinha
  77. Capim Branco
  78. Capinópolis
  79. Capitão Andrade
  80. Capitão Enéas
  81. Caputira
  82. Caraí
  83. Carangola
  84. Caratinga
  85. Carbonita
  86. Carlos Chagas
  87. Carmésia
  88. Carmo do Paranaíba
  89. Cascalho Rico
  90. Catas Altas
  91. Catuji
  92. Catuti
  93. Cedro do Abaeté
  94. Central de Minas
  95. Centralina
  96. Chalé
  97. Chapada do Norte
  98. Chapada Gaúcha
  99. Claro dos Poções
  100. Coimbra
  101. Coluna
  102. Comercinho
  103. Conceição de Ipanema
  104. Conceição do Mato Dentro
  105. Conceição do Pará
  106. Cônego Marinho
  107. Confins
  108. Congonhas do Norte
  109. Conselheiro Pena
  110. Contagem
  111. Coração de Jesus
  112. Cordisburgo
  113. Corinto
  114. Coroaci
  115. Coromandel
  116. Coronel Fabriciano
  117. Coronel Murta
  118. Córrego Novo
  119. Couto de Magalhães de Minas
  120. Crisólita
  121. Cristália
  122. Cruzeiro da Fortaleza
  123. Cuparaque
  124. Curral de Dentro
  125. Curvelo
  126. Datas
  127. Diamantina
  128. Diogo de Vasconcelos
  129. Dionísio
  130. Divino
  131. Divino das Laranjeiras
  132. Divinolândia de Minas
  133. Divinópolis
  134. Divisa Alegre
  135. Divisópolis
  136. Dom Bosco
  137. Dom Cavati
  138. Dom Joaquim
  139. Dom Silvério
  140. Dores de Guanhães
  141. Dores do Indaiá
  142. Douradoquara
  143. Durandé
  144. Engenheiro Caldas
  145. Engenheiro Navarro
  146. Entre Folhas
  147. Ervália
  148. Esmeraldas
  149. Espera Feliz
  150. Espinosa
  151. Estrela do Indaiá
  152. Estrela do Sul
  153. Eugenópolis
  154. Faria Lemos
  155. Felício dos Santos
  156. Felisburgo
  157. Felixlândia
  158. Fernandes Tourinho
  159. Ferros
  160. Fervedouro
  161. Florestal
  162. Formoso
  163. Fortuna de Minas
  164. Francisco Badaró
  165. Francisco Dumont
  166. Franciscópolis
  167. Francisco Sá
  168. Frei Gaspar
  169. Frei Inocêncio
  170. Frei Lagonegro
  171. Fronteira dos Vales
  172. Fruta de Leite
  173. Funilândia
  174. Galiléia
  175. Gameleiras
  176. Glaucilândia
  177. Goiabeira
  178. Gonzaga
  179. Gouveia
  180. Governador Valadares
  181. Grão Mogol
  182. Grupiara
  183. Guanhães
  184. Guaraciaba
  185. Guaraciama
  186. Guarda-Mor
  187. Guimarânia
  188. Gurinhatã
  189. Iapu
  190. Ibiá
  191. Ibiaí
  192. Ibiracatu
  193. Ibirité
  194. Icaraí de Minas
  195. Igarapé
  196. Igaratinga
  197. Imbé de Minas
  198. Indaiabira
  199. Indianópolis
  200. Inhapim
  201. Inhaúma
  202. Inimutaba
  203. Ipaba
  204. Ipanema
  205. Ipatinga
  206. Ipiaçu
  207. Iraí de Minas
  208. Itabira
  209. Itabirinha
  210. Itabirito
  211. Itacambira
  212. Itacarambi
  213. Itaipé
  214. Itamarandiba
  215. Itambacuri
  216. Itambé do Mato Dentro
  217. Itanhomi
  218. Itaobim
  219. Itatiaiuçu
  220. Itaúna
  221. Itinga
  222. Itueta
  223. Ituiutaba
  224. Jaboticatubas
  225. Jacinto
  226. Jaguaraçu
  227. Jaíba
  228. Jampruca
  229. Janaúba
  230. Januária
  231. Japonvar
  232. Jenipapo de Minas
  233. Jequeri
  234. Jequitaí
  235. Jequitibá
  236. Jequitinhonha
  237. Joaíma
  238. Joanésia
  239. João Monlevade
  240. João Pinheiro
  241. Joaquim Felício
  242. Jordânia
  243. José Gonçalves de Minas
  244. Josenópolis
  245. José Raydan
  246. Juatuba
  247. Juramento
  248. Juvenília
  249. Ladainha
  250. Lagamar
  251. Lagoa dos Patos
  252. Lagoa Formosa
  253. Lagoa Grande
  254. Lagoa Santa
  255. Lajinha
  256. Lassance
  257. Leandro Ferreira
  258. Leme do Prado
  259. Lontra
  260. Luisburgo
  261. Luislândia
  262. Luz
  263. Machacalis
  264. Malacacheta
  265. Mamonas
  266. Manga
  267. Manhuaçu
  268. Manhumirim
  269. Mantena
  270. Maravilhas
  271. Mariana
  272. Marilac
  273. Mário Campos
  274. Marliéria
  275. Martinho Campos
  276. Martins Soares
  277. Mata Verde
  278. Materlândia
  279. Mateus Leme
  280. Mathias Lobato
  281. Matias Cardoso
  282. Matipó
  283. Mato Verde
  284. Matozinhos
  285. Matutina
  286. Medina
  287. Mendes Pimentel
  288. Mesquita
  289. Minas Novas
  290. Mirabela
  291. Miradouro
  292. Miravânia
  293. Moeda
  294. Moema
  295. Monjolos
  296. Montalvânia
  297. Monte Alegre de Minas
  298. Monte Azul
  299. Monte Carmelo
  300. Monte Formoso
  301. Montes Claros
  302. Montezuma
  303. Morada Nova de Minas
  304. Morro da Garça
  305. Morro do Pilar
  306. Muriaé
  307. Mutum
  308. Nacip Raydan
  309. Nanuque
  310. Naque
  311. Natalândia
  312. Ninheira
  313. Nova Belém
  314. Nova Era
  315. Nova Lima
  316. Nova Módica
  317. Nova Ponte
  318. Nova Porteirinha
  319. Nova Serrana
  320. Nova União
  321. Novo Cruzeiro
  322. Novo Oriente de Minas
  323. Novorizonte
  324. Olhos-d'Água
  325. Onça de Pitangui
  326. Oratórios
  327. Orizânia
  328. Ouro Branco
  329. Ouro Preto
  330. Ouro Verde de Minas
  331. Padre Carvalho
  332. Padre Paraíso
  333. Paineiras
  334. Pai Pedro
  335. Palmópolis
  336. Papagaios
  337. Paracatu
  338. Pará de Minas
  339. Paraopeba
  340. Passabém
  341. Patis
  342. Patos de Minas
  343. Patrocínio
  344. Paulistas
  345. Pavão
  346. Peçanha
  347. Pedra Azul
  348. Pedra Bonita
  349. Pedra do Anta
  350. Pedra Dourada
  351. Pedras de Maria da Cruz
  352. Pedro Leopoldo
  353. Pequi
  354. Perdigão
  355. Perdizes
  356. Periquito
  357. Pescador
  358. Piedade de Caratinga
  359. Piedade de Ponte Nova
  360. Pingo d'Água
  361. Pintópolis
  362. Piranga
  363. Pirapora
  364. Pitangui
  365. Pocrane
  366. Pompéu
  367. Ponte Nova
  368. Ponto Chique
  369. Ponto dos Volantes
  370. Porteirinha
  371. Porto Firme
  372. Poté
  373. Presidente Juscelino
  374. Presidente Kubitschek
  375. Presidente Olegário
  376. Prudente de Morais
  377. Quartel Geral
  378. Raposos
  379. Raul Soares
  380. Reduto
  381. Resplendor
  382. Riachinho
  383. Riacho dos Machados
  384. Ribeirão das Neves
  385. Rio Acima
  386. Rio Casca
  387. Rio Doce
  388. Rio do Prado
  389. Rio Manso
  390. Rio Paranaíba
  391. Rio Pardo de Minas
  392. Rio Piracicaba
  393. Rio Vermelho
  394. Romaria
  395. Rubelita
  396. Rubim
  397. Sabará
  398. Sabinópolis
  399. Salinas
  400. Salto da Divisa
  401. Santa Bárbara
  402. Santa Bárbara do Leste
  403. Santa Cruz de Salinas
  404. Santa Cruz do Escalvado
  405. Santa Efigênia de Minas
  406. Santa Fé de Minas
  407. Santa Helena de Minas
  408. Santa Luzia
  409. Santa Margarida
  410. Santa Maria de Itabira
  411. Santa Maria do Salto
  412. Santa Maria do Suaçuí
  413. Santana de Pirapama
  414. Santana do Manhuaçu
  415. Santana do Paraíso
  416. Santana do Riacho
  417. Santa Rita de Minas
  418. Santa Rita do Itueto
  419. Santa Rosa da Serra
  420. Santa Vitória
  421. Santo Antônio do Grama
  422. Santo Antônio do Itambé
  423. Santo Antônio do Jacinto
  424. Santo Antônio do Retiro
  425. Santo Antônio do Rio Abaixo
  426. Santo Hipólito
  427. São Domingos das Dores
  428. São Domingos do Prata
  429. São Félix de Minas
  430. São Francisco
  431. São Francisco do Glória
  432. São Geraldo da Piedade
  433. São Geraldo do Baixio
  434. São Gonçalo do Abaeté
  435. São Gonçalo do Pará
  436. São Gonçalo do Rio Abaixo
  437. São Gonçalo do Rio Preto
  438. São Gotardo
  439. São João da Lagoa
  440. São João da Ponte
  441. São João das Missões
  442. São João do Manhuaçu
  443. São João do Manteninha
  444. São João do Oriente
  445. São João do Pacuí
  446. São João do Paraíso
  447. São João Evangelista
  448. São Joaquim de Bicas
  449. São José da Lapa
  450. São José da Safira
  451. São José da Varginha
  452. São José do Divino
  453. São José do Goiabal
  454. São José do Jacuri
  455. São José do Mantimento
  456. São Miguel do Anta
  457. São Pedro dos Ferros
  458. São Pedro do Suaçuí
  459. São Romão
  460. São Sebastião do Anta
  461. São Sebastião do Maranhão
  462. São Sebastião do Rio Preto
  463. Sardoá
  464. Sarzedo
  465. Sem-Peixe
  466. Senador Modestino Gonçalves
  467. Senhora do Porto
  468. Sericita
  469. Serra Azul de Minas
  470. Serra da Saudade
  471. Serra dos Aimorés
  472. Serra do Salitre
  473. Serranópolis de Minas
  474. Serro
  475. Sete Lagoas
  476. Setubinha
  477. Simonésia
  478. Sobrália
  479. Taiobeiras
  480. Taparuba
  481. Taquaraçu de Minas
  482. Tarumirim
  483. Teixeiras
  484. Teófilo Otoni
  485. Timóteo
  486. Tiros
  487. Tombos
  488. Três Marias
  489. Tumiritinga
  490. Tupaciguara
  491. Turmalina
  492. Ubaí
  493. Ubaporanga
  494. Uberlândia
  495. Umburatiba
  496. Unaí
  497. Uruana de Minas
  498. Urucânia
  499. Urucuia
  500. Vargem Alegre
  501. Vargem Grande do Rio Pardo
  502. Varjão de Minas
  503. Várzea da Palma
  504. Varzelândia
  505. Vazante
  506. Verdelândia
  507. Veredinha
  508. Vermelho Novo
  509. Vespasiano
  510. Viçosa
  511. Vieiras
  512. Virgem da Lapa
  513. Virginópolis
  514. Virgolândia

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