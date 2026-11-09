Alerta de granizo: 514 cidades de MG estão em risco; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e queda de granizo em 514 cidades de Minas. O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira (9/11) e também prevê ventos que podem chegar a 60 km/h.

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Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto alerta para o baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Recomendações durante o temporal

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

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Em situações de risco, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja as 514 cidades de MG em alerta

