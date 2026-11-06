Unimed inaugura novo hospital em Contagem neste sábado (7/11)

O Hospital Unimed Contagem será inaugurado neste sábado (7/11), com a abertura do Pronto-atendimento Adulto e Pediátrico e do Centro de Imagem. A primeira etapa foi inaugurada na quarta-feira (4/11). Localizado na Avenida Babita Camargos, no Bairro Cidade Industrial, o empreendimento recebeu um investimento de R$ 350 milhões de recurso privado.

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Com a abertura da nova unidade, a expectativa da Unimed-BH é ampliar em pelo menos 20% a capacidade de atendimento na região, além de melhorar o acesso dos clientes aos serviços de saúde e reduzir o tempo de espera. Atualmente, o pronto-atendimento que funciona ao lado da nova estrutura realiza cerca de 28 mil atendimentos por mês.

O novo pronto-atendimento terá funcionamento 24 horas, todos os dias da semana, nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Cirurgia Geral. Já o Centro de Imagem oferecerá exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada, raio-X e ressonância magnética.

Frederico Peret, diretor-presidente da Unimed-BH, destaca a primeira fase do investimento. "É com grande satisfação que entregamos a primeira fase do Hospital Unimed Contagem, um importante avanço para ampliar o acesso dos nossos clientes a uma assistência em saúde de excelência, com mais conveniência, qualidade e segurança", comenta.

"Esse empreendimento reforça o compromisso da Unimed-BH com a cidade de Contagem. Essa é apenas a primeira etapa de uma entrega que vai gerar mais valor para clientes, médicos cooperados, colaboradores, prestadores e para toda a comunidade da região."

Para o diretor de Gestão Assistencial do hospital, Geraldo Teixeira Botrel, a escolha de Contagem levou em consideração a demanda por serviços de saúde na região, que concentra um número expressivo de clientes da rede. Outro fator considerado foi a localização estratégica do empreendimento, com acesso facilitado por importantes avenidas da cidade.

A escolha de Contagem para receber o empreendimento considerou os 250 mil clientes da cidade e a localização estratégica do município. A Unimed-BH tem mais de 1,6 milhão de clientes e já atua em cidades como Belo Horizonte e Sete Lagoas.

Expansão da rede

O hospital terá nove pavimentos, 38 mil metros quadrados de área construída e capacidade para mais de 300 leitos. O terreno tem aproximadamente 15 mil metros quadrados.

A segunda fase do empreendimento está prevista para o primeiro semestre de 2027 e incluirá os serviços de internação, UTI Adulto, Hospital-Dia e Centro Cirúrgico. Com a conclusão dessa etapa, a unidade deverá entrar em plena operação.

A Unimed também prevê ampliar sua estrutura na região metropolitana com a inauguração do Hospital Unimed Nova Lima, o sexto hospital da rede, prevista para 2027. A implantação deverá ocorrer por etapas, começando pelo pronto atendimento, como aconteceu com essa unidade de Contagem.

A expansão integra a estratégia da Unimed-BH de fortalecer sua rede própria e ampliar a assistência aos beneficiários nos municípios onde atua. Além das unidades próprias, a cooperativa conta com mais de 400 prestadores credenciados.

Hospital Unimed Contagem é inaugurado em Contagem Thiago Mamede/Divulgação Unimed Hospital Unimed Contagem é inaugurado em Contagem Thiago Mamede/Divulgação Unimed Hospital Unimed Contagem é inaugurado em Contagem Thiago Mamede/Divulgação Unimed Voltar Próximo

Impacto na cidade de Contagem

Para o prefeito de Contagem, Ricardo Faria, o empreendimento representa um avanço para a economia do município, com a geração de 1,1 mil empregos diretos e outros 300 indiretos. Segundo ele, o hospital contribui atendendo as demandas da região, que inclui Contagem, Betim e o Barreiro, em Belo Horizonte. O prefeito também destacou a importância dos investimentos privados para o desenvolvimento da cidade.

Faria afirmou que a prefeitura pretende ampliar o diálogo com a rede para estabelecer protocolos assistenciais conjuntos, permitindo a integração dos fluxos entre os serviços públicos e privados. Como exemplo, citou a possibilidade de pacientes atendidos pelo Samu que sejam beneficiários da Unimed serem encaminhados diretamente ao pronto atendimento da rede.

Sobre ações da prefeitura para melhorar o atendimento na rede pública de saúde, Ricardo Faria explicou que o município está investindo na modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com a oferta de exames e consultas on-line para demandas como renovação de receitas e atendimentos de menor complexidade. A medida busca reduzir a demanda por consultas presenciais e permitir que os médicos tenham mais tempo para atender pacientes com doenças crônicas e gestantes.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.