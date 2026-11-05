Novembro Azul: laboratório em BH realiza exames de sangue gratuitos

O câncer de próstata é o tumor mais incidente entre os homens no Brasil. Segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 77.920 novos casos por ano para o triênio 2026–2028 no país. Apenas em Minas Gerais, a projeção aponta para 10.290 novos casos anuais.

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Diante desse cenário, mais do que uma campanha de conscientização, o diagnóstico precoce é uma prestação de serviço fundamental para salvar vidas. Com esse propósito, o Grupo Orizonti anuncia a doação de 100 exames gratuitos de antígeno prostático específico (PSA) para a população geral de Belo Horizonte e Região Metropolitana neste Novembro Azul. Os exames serão realizados pelo Laboratório São Paulo.

O exame de PSA é realizado a partir de uma coleta de sangue convencional. Ele tem como objetivo medir a quantidade de uma proteína produzida pela próstata e que circula na corrente sanguínea. Quando esses níveis estão elevados, acendem um alerta para possíveis alterações na glândula, que podem ir desde inflamações benignas até o próprio câncer. Por ser um exame de triagem mais acessível, atua como uma ferramenta essencial, guiando a equipe médica para investigações mais detalhadas antes mesmo que o paciente sinta qualquer desconforto físico.

A iniciativa busca romper preconceitos que ainda afastam o público masculino dos consultórios. Diferentemente de outras doenças, o câncer de próstata costuma ter um desenvolvimento silencioso. De acordo com Leonardo Gomes, coordenador de Urologia do Hospital Orizonti, a ausência de sintomas nas fases iniciais torna o rastreio periódico indispensável, já que a detecção precoce altera significativamente o prognóstico e as chances de cura.

"Muitas vezes, quando os sintomas do câncer de próstata começam a aparecer, a doença já se encontra em um estágio mais avançado, o que dificulta a abordagem médica. Quando conseguimos diagnosticar a alteração logo no início, por meio da rotina de exames de rastreio como o PSA, as opções terapêuticas são maiores e o tratamento torna-se muito mais eficaz e menos agressivo para o paciente. O acompanhamento periódico e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença na jornada do paciente", destaca o especialista.

Como realizar a inscrição?



As inscrições para as 100 vagas destinadas à população geral terão início no dia 5 de novembro e deverão ser realizadas exclusivamente pelo Sympla. Não há uma data limite para o encerramento das inscrições, elas permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis, e o público será atualizado sobre a disponibilidade por meio do perfil do Hospital Orizonti no Instagram.

Para se candidatar, os homens devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter idade acima de 45 anos, não ter realizado o exame há menos de um ano e não possuir plano de saúde. Os candidatos podem escolher a unidade do Laboratório São Paulo mais próxima para realizar o exame.

Serviço

Exame de PSA para diagnóstico de câncer de próstata

Inscrições: a partir desta quinta-feira (5/11)

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Link: https://www.sympla.com.br/evento/novembro-azul-i-psa-solidario/3636893