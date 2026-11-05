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PM salva bebê de 11 meses engasgado em Minas; veja vídeo

Mãe segurava a criança desacordada e sem respirar quando policiais foram abordados por moradores que pediam socorro

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
05/11/2026 09:40

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Imagens da ocorrência mostram a mãe com a criança no colo, visivelmente desesperada
Imagens da ocorrência mostram a mãe com a criança no colo, visivelmente desesperada crédito: Reprodução/PMMG

Gritos de desespero e pedidos de socorro marcaram a tarde dessa terça-feira (3/11) no Bairro São Paulo, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Uma mãe segurava o filho de 11 meses, que estava desacordado e sem conseguir respirar após se engasgar. A criança foi salva por um sargento da Polícia Militar (PM), que passava pela região e iniciou os primeiros socorros.

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A equipe do Tático Móvel realizava patrulhamento preventivo pela Rua José Tássis, no cruzamento com a Rua São José, quando foi abordada por moradores. Eles alertaram os policiais sobre o bebê engasgado e pediram ajuda.

Imagens da ocorrência mostram a mãe com a criança no colo, visivelmente desesperada. Outras pessoas que estavam no local tentam acalmá-la enquanto aguardam o socorro.

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Ao verificar a situação, os militares constataram que o bebê estava com o corpo flácido, desacordado e apresentava coloração arroxeada, característica da falta de oxigenação.

Diante da gravidade, o 3º sargento Alexandre Batista iniciou os primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias. Após a aplicação da técnica, a criança reagiu, expeliu um líquido pela boca e voltou a respirar, embora ainda com dificuldade.

Os policiais levaram o bebê na viatura até o Hospital Municipal, com apoio de uma equipe de motopatrulhamento, que abriu caminho no trânsito. 

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No hospital, a criança recebeu atendimento médico. Segundo a PM, apresentou melhora significativa, recuperou a consciência e teve o quadro clínico estabilizado. Os policiais também prestaram apoio à mãe.

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