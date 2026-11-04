Homem pula muro da casa de ex-namorada e esfaqueia amigo dela em BH

Um homem de 38 anos com medida protetiva em vigor pulou o muro da residência da ex-namorada, na madrugada desta quarta-feira (4/11). O invasor tentou esfaquear um amigo dela com uma faca. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII com cortes na orelha e no nariz. O suspeito está sendo procurado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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O crime aconteceu no Bairro União, na região Nordeste de Belo Horizonte. Quando os militares chegaram no imóvel, a mulher de 37 anos os informou que tem medida protetiva contra o autor do delito, e que ele já foi preso por descumprimento da determinação judicial. Segundo relato, o suspeito insiste em procurar a ex-companheira, pulando o muro da casa dela com frequência, principalmente durante a madrugada, ficando no quintal do imóvel até o momento em que ela sai para trabalhar.

Na data da ocorrência, o suspeito teria pulado novamente o muro e entrado na residência. Ao perceber a presença de um amigo da mulher, o homem ficou nervoso e alterado, acreditando que se tratava do namorado dela. Ainda conforme o relato, o autor do crime foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu para cima do amigo da ex-namorada.

A vítima relatou que entrou em luta corporal com o suspeito e tentou retirar a faca das mãos dele. A mulher também tentou afastar o autor de cima do amigo, que sofreu dois cortes no nariz e na orelha. Em determinado momento, percebeu que o amigo estava machucado e começou a questionar o suspeito. O homem pegou a faca e fugiu do local.

A PMMG socorreu a vítima para o Hospital João XXIII. Os militares realizaram rastreamento e conseguiram levantar o endereço do suspeito, no bairro Jardim dos Comerciários, mas não o localizaram. O celular do homem foi deixado para trás e apreendido pelos militares.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da região Leste. Até o momento, o suspeito não foi encontrado.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.