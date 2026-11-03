Quem era o motociclista arrastado por enxurrada durante temporal em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O motociclista João Lucas Ricardo de Jesus Rodrigues da Cruz, de 23 anos, foi a segunda vítima do período chuvoso de 2026-2027 em Minas Gerais. Ele foi arrastado por uma enxurrada na Rua Joaquim Correia de Aquino, nas proximidades de uma obra no Bairro Camargos, em Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (2/11). O jovem transitava pela via quando a correnteza ganhou força.

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Testemunhas que acompanharam o avanço da enxurrada relatam momentos de pavor. O volume de água acumulado na via atingiu cerca de um metro de altura, transformando o asfalto em um rio. O funcionário de uma empresa localizada nas imediações, Davi Benedito, presenciou o acidente e se juntou a outros populares na tentativa de resgatar o jovem.

"Estávamos passando na hora e tivemos a infelicidade de presenciar a cena. Ele veio e a água puxou a traseira da moto e agarrou no bueiro. Muitas pessoas vieram ajudar, mas era muita água", contou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a força de sucção do bueiro desprotegido prendeu uma das pernas do condutor no bocal da galeria pluvial. A vítima ficou presa na estrutura enquanto o volume de água a cobria, impossibilitando que os populares que se arriscaram na enxurrada conseguissem puxá-la. Quando os bombeiros chegaram ao endereço, encontraram o rapaz parcialmente submerso, com a cabeça e o peitoral para fora do bueiro.

Os militares retiraram João Lucas e fizeram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas a morte do rapaz foi confirmada no local pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na manhã dessa terça-feira (3/11), marcas do desespero ainda podiam ser vistas na calçada: a capa de chuva utilizada pela vítima permanecia estendida sobre a via, onde peritos da Polícia Civil (PC) realizaram os levantamentos técnicos.

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De acordo com a PC, o corpo da vítima passou por necropsia, foi reconhecido e liberado aos familiares ontem. As circunstâncias serão apuradas pela instituição.