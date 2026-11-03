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FURTO EM BH

Ladrão invade casa em bairro nobre de BH e furta R$ 150 mil em joias

Crime ocorreu no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul da capital; além das joias, foram levados televisão, videogame e notebook

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/11/2026 07:11 - atualizado em 03/11/2026 07:14

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Foto mostra 14 diamantes
Morador estranha ausência de cachorro e descobre furto em casa de BH - (Imagem ilustrativa) crédito: Pixabay/divulgação

Um homem de 58 anos teve a casa invadida e furtada na tarde dessa segunda-feira (2/11), no Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), criminosos levaram cerca de R$ 150 mil em joias, além de aparelhos eletrônicos.

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A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Laplace. De acordo com o boletim de ocorrência, o morador relatou que chegou à residência e entrou na garagem, como de costume. Ao sair do veículo, percebeu que o cachorro da família não estava no quintal e comentou a ausência do animal com a esposa.

Inicialmente, a mulher imaginou que o cachorro estivesse dentro da casa. No entanto, ao se aproximarem da entrada da residência, os dois perceberam que a porta da cozinha havia sido arrombada.

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Ao verificarem o interior do imóvel, constataram o desaparecimento de uma televisão de 50 polegadas, um videogame, um notebook e diversas joias avaliadas em aproximadamente R$ 150 mil.

Morador suspeita que criminoso utilizou chave falsa

Ainda segundo o relato à polícia, o portão de entrada da propriedade não apresentava sinais de arrombamento. A concertina instalada sobre o muro também estava intacta.

Diante disso, o morador levantou a hipótese de que o responsável pelo furto tenha utilizado uma chave falsa, conhecida como chave micha, ou algum dispositivo eletrônico para abrir o portão e acessar o imóvel.

A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada pela polícia.

Os militares não localizaram câmeras de segurança nas proximidades que pudessem auxiliar na identificação do responsável.

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O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou presos.

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